OnePlus 7 Pro'nun Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

Çinli telefon üreticisi OnePlus, OnePlus 7 Pro modeline Android 10’dan güç alan yeni Oxygen OS güncellemesini yayınladı. Bu yeni güncelleme birçok değişiklik ve geliştirmeyle birlikte geliyor.

OnePlus, Google’ın Android 10’u Pixel cihazlarına sunmasından sadece 18 gün sonra OnePlus 7 Pro için Android 10’u hızlı bir şekilde kullanıma sunarak kullanıcılarını mutlu etmeyi amaçlamıştı ancak şirket, güncelleme konusunu oldukça aceleye getirdi ve hatalı bir güncelleme ortaya çıktı.

Şirket, pek çok konuyu ele alan ikinci bir güncelleme yayınlayarak işletim sisteminde değişiklikler yaptı. OnePlus, güncelleme konusunda kendinden emin görünüyor çünkü şimdi Oxygen OS'un en son sürümü, nihayet şirketin internet sitesinden doğrudan indirilebilir hâle geldi.

OnePlus Pro 7 için yayınlanan yeni güncelleme ne getiriyor?

OnePlus Pro 7 için Android 10 içeren yeni Oxygen OS sürümü 10.0.1.GM21AA olarak isimlendirilmiş ve birçok geliştirme sunuyor. İşte en yeni Oxygen sürümünün tam değişiklik listesi:

Sistem:

Android 10 tabanlı işletim sistemi

Yeni arayüz tasarımı

Gizlilik için gelişmiş konum izinleri

Hızlı Ayarlar'da görüntülenecek simge şekillerini seçmenize olanak sağlayan yeni özelleştirme özelliği

Genel hata düzeltmeleri ve geliştirmeler

Tam ekran hareketleri:

Geri gitmek için ekranın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırma çubukları eklendi.

En son uygulamalar için sola veya sağa kaydırmayı sağlayan alt gezinme çubuğu eklendi.

Oyun Alanı özelliği:

Yeni Oyun Alanı özelliği, artık daha kolay erişim ve daha iyi bir oyun deneyimi için tüm favori oyunlarınızı tek bir yerde birleştiriyor.

Ortam Görüntüleme için belirli zamanlara, konumlara ve etkinliklere dayalı akıllı bilgiler sunuluyor.

Diğer:

Artık mesajın anahtar kelimelerle spam olarak engellenmesi mümkün hâle getirildi.

Fotoğraf kalitesi geliştirildi.

En son Oxygen OS güncellemesini OTA işlemi ile almadıysanız ve güncellemeyi kendiniz gerçekleştirmeyi tercih ediyorsanız 2 GB boyutundaki güncellemeyi buradan indirebilirsiniz. Ardından, 'Yazılımı Manuel Olarak Güncelle' bölümündeki talimatları izleyerek cihazınızı güncelleyebilirsiniz.