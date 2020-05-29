PlayStation kullanıcılarının platforma yönelik tüm haberlere ve duyurulara erişebildiği PlayStation Blog'a artık dünyanın her yerinden tek bir adresten erişiliyor. Sony, PlayStation Blog'un bölgesel sitelerini tek bir URL'de birleştirdi.

PlayStation Blog, Sony'nin oyun konsoluna sahip oyuncular tarafından yakından takip edilen bir site. Ancak Sony, bugüne kadar PS Store indirimleri, PS Plus oyunları, yeni çıkan oyunlar ve yeni konsol donanımları da dahil olmak üzere PlayStation'a dair her şeyi farklı bölgelere ait yerel blog sitelerinde paylaşıyordu.

PlayStation Blog, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi farklı bölgelerdeki oyunculara ulaşmak için ayrı sitelere sahipti. İçerik olarak birçok haber aynı olsa da, özellikle kampanyalarda veya hizmetlerde bölgesel farklılıklar ortaya çıktığında net bilgiler alınabiliyordu. Bunun gerekli bir ayrım olmadığını düşünen Sony, yerel PlayStation Blog'larını tek bir adreste topladı.

PlayStation Blog için artık tek bir adres var

Artık kullanıcılar, bölgelerine özgü bir PlayStation Blog adreslerine erişmeye çalıştıklarında, merkezi bir URL'ye yönlendiriliyorlar. Örneğin; Avrupaya özel blog.eu.playstation.com adresine erişmek istediğinizde doğrudan blog.playstation.com sitesine yönlendiriliyorsunuz. Site, Kuzey Amerika PS Blog adresine göre düzenlenmiş gibi görünüyor ve Avrupa'daki tüm yayınlar arşivlenmiş durumda.

Sony, değişiklik hakkında henüz açıklama yapmasa da şirket, farklı adreslerin getirdiği karışıklıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor olabilir. Şirket, özellikle indirimlerde ve aksesuar satışlarında bölgesel olarak farklı teklifler sunabiliyor. Dolayısı ile PlayStation Blog'da yapılan değişiklik, tüm satışları ve teklifler dünya çapında standart hale getirmediği sürece kullanıcılar açısından bir değişiklik ifade etmeyecek..

Sony'nin tüm PlayStation Blog trafiğini tek bir URL'ye yönlendirmesinin önümüzdeki hafta yapılması beklenen PS5 etkinliğiyle ilgisi olabileceği de düşünülüyor. Belki de yeni nesil konsolla birlikte şirketin politikalarında da değişim rüzgarları eser. PlayStation Blog'un yeni adresine buradan erişebilirsiniz.