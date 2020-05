Sony, bu yılın başlarında PlayStation 5 için açtığı web sitesini sonunda güncelledi. Konsol devi, güncellenen PS5 sayfasında yeni nesil konsolunun oyun deneyimini kökten değiştirmeyi vadeden özelliklerine değindi. Yapılan değişiklik, yeni bir PS5 etkinliğinin yolda olduğuna dair bir işaret olabilir.

Sony'nin yakında yeni bir PlayStation 5 etkinliğiyle karşımıza çıkacağına dair söylentilerin arttığı bir dönemdeyiz. Herkes merakla yeni nesil konsol hakkında gelecek duyuruları beklerken şirket, resmi sitesini güncelleyerek PS5 sayfasına sistemin öne çıkan bazı özelliklerini listeledi.

Sony, şubat ayında yeni konsolu için bir web sayfası oluşturmuştu, ancak sayfada yalnızca PS5 logosu ve oyuncuların sistemle ilgili güncellemeleri almak için kaydolabilecekleri bir alan bulunuyordu. Resmi PlayStation 5 web sitesi, ilk kez sistemin vadettiği en iyi özellikleri açıklayan bilgilerle güncellendi.

Sony, yeni PS5 sayfasında konsolun özelliklerini listeledi

Sony, PS5 sayfasında yeni bir özelliğe ya da duyuruya yer vermedi. Şirket, yeni donanımı hakkında daha önce tanıttığı ve vadettiği noktalara değindi. Güncellenen sayfada PS5'in 'yıldırım hızındaki' donanım bileşenleri, konsolun çarpıcı grafikler sunan oyun deneyimi, Dualsense kontrol cihazının dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyici özellikleri ve konsolun 3D Ses teknolojisi vurgulandı.

Sony, bugün saat 23.00'da The Last of Us: Part II'ye daha yakından bakacağımız bir State of Play yayını gerçekleştirecek ve konsol devinin bundan sonraki planı PS5'e yönelik olabilir. Son zamanlarda ortaya çıkan söylentiler, yeni nesil konsol için haziran ayının başında gerçekleşecek bir etkinliğe işaret ediyor.

PlayStation 5'in çıkış tarihi koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmezse Sony'nin, yeni konsolunun tasarımına, çıkış tarihine ve fiyatına dair bilgileri yakın zamanda duyurması olası. PS5'in web sitesinin güncellenmesi, yakında yeni duyuruların gelebileceğine dair bir işaret olabilir. PS5'in güncellenen sayfasına buradan erişebilirsiniz.