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Sony'den Yeni Patent: DualSense'inizi Kullanarak Ödeme Yapabileceksiniz!

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Sony'nin yeni patenti, DualSense kullanarak akıllı telefonlar üzerinden kablosuz ve güvenli ödeme yapmasını hedefliyor.

Sony'den Yeni Patent: DualSense'inizi Kullanarak Ödeme Yapabileceksiniz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PlayStation, oyuncuların tepkilerine rağmen 2028 yılından itibaren tamamen dijital bir geleceğe geçme planlarında kararlı.

Artan donanım maliyetleriyle birlikte mevcut kullanıcı kitlesini dijital ekosistemde tutmayı ve ikinci el pazarının önüne geçmeyi hedefleyen şirket, dijital satın alımları kolaylaştıracak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Son ortaya çıkan bir patent ise DualSense'in doğrudan bir ödeme aracına dönüştürülebileceğini gösteriyor.

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Sony'den Yeni Patent: DualSense'inizi Kullanarak Ödeme Yapabileceksiniz!
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DualSense ile ödeme yapabileceksiniz

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Patentlyze tarafından aktarılan bilgilere göre Mart 2025'te başvurusu yapılan ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan patent, DualSense'lerin birer ödeme aktarıcısı olarak kullanılmasını tanımlıyor. Bu sistem sayesinde kullanıcının akıllı telefonu, herhangi bir manuel veri girişine gerek kalmadan kredi kartı bilgilerini kablosuz olarak oyun konsoluna aktarabilecek.

İşlem sırasında cihazların birbirine yakınlığı NFC, Bluetooth ve hatta fiziksel temas gibi farklı algılama protokolleriyle tespit edilecek. Doğrulama sağlandığında ise kontrolcü; dokunsal geri bildirim, ses veya ışık bildirimleriyle kullanıcıyı bilgilendirecek.

Amaç dijital alışverişi hızlandırmak olacak

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Patent dokümanında bu sistemin geliştirilme gerekçesi, oyuncuların kredi kartı, banka hesabı, dijital cüzdan veya kripto cüzdan bilgilerini uygulama içi satın alımlarda ve oyun alışverişlerinde daha pratik şekilde kullanma isteği olarak açıklanıyor.

Sistem aynı zamanda güvenlik kaygılarına da bir çözüm sunuyor. PSN üzerinde doğrudan ödeme bilgisi saklamak yerine, bu verilerin harici bir cihazda tutulup kontrolcü aracılığıyla anlık aktarılması, hesap çalınmalarına karşı daha güvenli bir alternatif oluşturuyor. Ödeme sürecini pratikleştirerek yarım kalan satın alımları azaltmayı hedefleyen Sony'nin bu teknolojiyi önümüzdeki dönemde PS5 ve PS6'da kullanıma sunması bekleniyor fakat bu tarz patentlerin zaman zaman test sürecinin ötesine geçemediğini de belirtmekte fayda var.

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