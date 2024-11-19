Reuters'ın iddiasına göre Sony, Elden Ring geliştiricisi FromSoftware'ın çatı şirketi Kadokawa'yı satın almayı planlıyor.

Oyun dünyasında düzenli olarak dev satın alımlar görüyorduk. Microsoft ve Activision birleşimi bunun en yakın örneğiydi. Şimdi ise Reuters tarafından ortaya atılan bir iddia, bir büyük satın alımın gerçekleşebileceğini ortaya koydu.

İddiaya göre Sony, Elden Ring’in geliştiricisi FromSoftware’in çatı şirketi olan Japonya merkezli medya devi Kadokowa’yı satın almak için görüşmelere başladı.

Önümüzdeki haftalarda anlaşma imzalanabilir

Konuya yakın iki kaynağa dayadırılan habere göre iki taraf arasında şu anda görüşmeler devam ediyor. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanabileceği bile belirtilmiş. Ne kadarlık bir anlaşma olacağı konusunda ise bir bilgi yok. Tabii bir iddia olduğunu belirtmek gerek. Henüz resmî bir bilgi bulunmuyor.

1945’ten beri faaliyette olan Kadokowa, oyundan film ve diziye kadar birçok medya şirketini bünyesinde bulunduran bir firma. FromSoftware bunlardan en dikkat çekeni. Şu anda geliştiricinin %70’ine sahip. FromSoftware’ın Dark Souls, Bloodborne gibi yapımlarla bilindiğini de ekleyelim. Ayrıca yakın zamanda Elden Ring’in dünya çapında başarı yakalayan DLC’si Shadow of Erdtree’yi çıkarmışlardı. Bu eklenti, The Game Awards’da Yılın Oyunu ödülü adayları arasına bile girmişti.