Sony, iki büyük stüdyosu tarafından üstlenilen iki duyurulmamış oyunun iptal edildiğini açıkladı. Şirket, kararın nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'den önemli bir açıklama geldi. Bir şirket sözcüsü, iki büyük stüdyosunun geliştimekte olduğu oyunların iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen oyunlar, Bend Studio ile Bluepoint Games tarafından geliştiriliyorlardı.

Sözcünün açıklamasına göre üzerinde çalışılan projeler, çok oyunculu yapılara sahiplerdi. Şirketin amacı, büyük olasılıkla mikro işlemler üzerinden gelir elde etmekti. Ancak her ne olduysa Sony, söz konusu oyunları iptal etti. Sözcü tarafından yapılan açıklamada, yeni projeler için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

İkinci bir Concord vakası yaşamak istememiş olabilirler

Sony, son dönemlerde bazı fiyasko işlere imza attı. Bunlardan en büyüğü, hiç şüphesiz Concord'du. Daha 23 Ağustos 2024 tarihinde piyasaya sürülen oyun, oyuncuların hiç ama hiç ilgisini çekmedi. Hâl böyle olunca hem oyun satıştan kaldırıldı hem de geliştirici stüdyo kapatıldı. Yaşanan son gelişmeler, Sony'nin ikinci bir Concord vakası yaşamak istememiş olabileceğini düşündürüyor.

Burada dikkat edilmesi gereken bir detay var. Sony, end Studio ile Bluepoint Games'i kapatmayı planlamıyor. Şirket sadece projeleri iptal etti. Ancak projelerin iptal edilmesinin işten çıkarmalara yol açıp açmayacağı şimdilik bilinmiyor.