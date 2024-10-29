Geçtiğimiz ay sunucuları kapatılan Concord tamamen kapatılırken, oyunun arkasındaki ekip de aynı kaderi paylaştı.

Sony, PlayStation'ın merakla beklenen Concord'un arkasındaki stüdyo olan Firewalk Studios'u kapatma kararı aldı.

Firewalk Studios, daha önce mobil oyun stüdyosu Neon Koi ile birlikte Sony tarafından satın alınmıştı ancak her iki stüdyo da şirketin gelecekteki stratejik hedefleri doğrultusunda kapatıldı. Hatırlayacağınız üzere Concord, başarısız çıkışının ardından sunucuları ile birlikte tamamen kapatılmıştı fakat oyunun gelecekte oynaması ücretsiz bir şekilde geri döneceği söyleniyordu.

Concord'un geleceğine yönelik seçenekler hâlâ değerlendiriliyor

Sony'nin PlayStation stüdyolarından sorumlu iş grubu CEO'su Hermen Hulst, çalışanlara gönderdiği mesajda bu kapanış kararının derinlemesine düşünülerek alındığını belirtti. Hulst, bu sürecin zorlu geçtiğini ve Concord’un geleceğine dair tüm seçenekleri hâlâ değerlendirdiklerini ifade etti.

Concord, 23 Ağustos'ta PlayStation 5 ve PC platformlarında piyasaya sürülmesine rağmen beklentileri karşılayamadı. Oyunun lansmanının hemen ardından satışlar beklentinin altında kalırken, aktif oyuncu sayısının düşük seyretmesi de Sony'yi bu karar almaya iten etkenlerden biri oldu.

Firewalk Studios ve Neon Koi kapatıldı

İlk tahminlere göre oyunun toplam satışlarının 25.000’in altında kaldığı ve Steam'deki en yüksek oyuncu sayısının 697 olduğu belirtiliyor. Bu sayılar, Sony gibi dev bir oyun şirketi için oldukça düşük kabul edilmekte. Hulst, Sony’nin Concord'dan elde edilen deneyimleri, gelecekteki projelerde daha başarılı sonuçlar almak adına değerlendireceklerini söyledi.

Firewalk Studios’un kapatılmasının yanı sıra, mobil oyun sektöründe faaliyet gösteren Neon Koi stüdyosu da benzer bir akıbetle karşılaştı. Hulst, mobil oyun sektörünün Sony için hâlâ önemini koruduğunu ancak aldıkları bu kararın yeniden odaklanma stratejilerinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Sony, her iki stüdyoda da çalışan bazı geliştiricilere kendi bünyesinde farklı pozisyonlar sunmayı değerlendirecek ancak iş bulamayan çalışanlar, son yıllarda oyun sektöründe işten çıkarılan diğer binlerce kişi gibi yeni iş arayışlarına yönelmek zorunda kalabilir.

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