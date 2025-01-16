EA SPORTS FC 25 Ücretsiz Oluyor! İşte Xbox'ın Ücretsiz Oynanabilir Yapacağı 8 Oyun!

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EA'in popüler serisi EA SPORTS FC 25'in de aralarında bulunduğu toplam 8 oyun bugünden itibaren ücretsiz oynanabilir olacak.

Kısa bir aradan sonra 'Xbox Ücretsiz Oyun Günleri' geri döndü. Bugünden itibaren Xbox Game Pass Standart ve Ultimate aboneleri, futboldan yarış oyunlarına kadar çeşitli EA Sports oyunlarını sınırlı süreliğine ücretsiz oynayabilecek.

Özellikle de spor severler için bu fırsat, türün en iyi oyunlarından bazılarını ekstra ücret ödemeden deneyimlemek için mükemmel bir şans olacak.

Dahası diğer birçok platformdaki ücretsiz sürelere kıyasla Xbox Game Pass'te sunulacak olan bu ücretsiz oynama fırsatı tam 11 gün sürecek.

'Xbox Ücretsiz Oyun Günleri' yeni ücretsiz oyunlar (16-27 Ocak)

  • EA SPORTS FC 25
  • College Football 25
  • Madden NFL 25
  • F1 24
  • NHL 25
  • UFC 5
  • EA Sports WRC
  • EA Sports PGA Tour
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Kaynak : https://gg.deals/subscription-news/xbox-free-play-days-is-back-ea-fc-25-7-other-games-for-free/
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