Elektronik cihaz üretenlerin önemli yardımcılarından biri olan Raspberry Pi geliştirici kartları, şu anda piyasada farklı modelleriyle satın alınabiliyor. Raspberry Pi 4 ise bu modellerin en günceli olarak karşımıza çıkıyor. Bu güncel modelin piyasaya sürülen ilk versiyonlarında keşfedilen USB-C güç sorunu, yeni PCB dizaynıyla ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Elektronik cihaz geliştirirken birçok anlamda geliştiricilere katkı sunan geliştirme kartları, desteklediği özelliklerle birbirinden ayırılıyor. İşletim sistemi kurulabilme ve HDMI desteği sunabilme gibi özellikleriyle öne çıkan Raspberry Pi kartları, birçok geliştiricinin de ilk tercihi durumunda. Şu anda piyasada farklı Raspberry Pi modelleri yer alsa da bunlardan en güncelinin Raspberry Pi 4 olduğunu ve bu modelin 2019 yılında piyasaya sürüldüğünü belirtelim.

Mini HDMI ve USB-C güç girişi desteği getiren yeni sürüm, elektronik dünyasında oldukça popüler bir kart oldu ancak bu kartı ilk alanlar, kartta bir güç sorunu yaşandığını keşfetti. Basit USB-C güç kablolarıyla çalışmayan Raspberry Pi 4'ler, sahiplerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Raspberry Pi tarafından yapılan yeni PCB dizaynında bu sorunun sessiz sedasız giderildiği ortaya çıktı.

Güncel Raspberry Pi 4'lerde USB-C güç sorunu ortadan kalkıyor:

Maya Posch tarafından analiz edilen kartlardaki USB-C güç sorunu, güncel PCB'lerde çözülmüş gibi görünüyor. Yani Raspberry Pi'nin resmi sitesinden siparişte bulunursanız şu an böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinde eski sürüm Raspberry Pi 4 olanlarınsa çalışan kablolarına iyi bakmaları gerek çünkü uyumlu bir güç kablosu bulmak zor olabilir.

Geçtiğimiz günlerde ARM Tabanlı Windows 10 desteği gelen Raspberry Pi 4, Linux işletim sistemiyle de sıkça kullanılan bir kart. İyileştirme konusunda sürekli olarak desteklenen kartın gelecekte daha da yaygınlaşması bekleniyor. Raspberry Pi 4'e gelecek yenilikleri önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.