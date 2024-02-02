Sony'nin Kârı, 1999 Yılından Sonra ilk Kez Samsung'u Geçti

Sony ile Samsung arasındaki rekabette yeni bir sayfa açıldı. Sony'nin 2023 yılındaki kârlılığı, 1999 yılından sonra ilk kez Samsung'u geçti. Samsung'un nasıl toparlanacağı bilinmiyor...

2024'ün ilk ayını geride bırakmamızla, teknoloji devlerinin mali durum raporları gelmeye başladı. Firmaların neredeyse tamamı, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporlarını paylaştılar. Paylaşılan veriler, ilginç bir istatistiği de ortaya çıkartmış oldu.

Teknoloji şirketleri, son dönemlerde zorlu bir süreçten geçiyor. Tüketici talebi düşerken maliyetler artıyor, bu da kârlılığın düşmesine yol açıyor. İşte bu durumun en çok etkilediği markalardan bir tanesi de Güney Koreli teknoloji devi Samsung oldu. 2023'ün tamamı için hiç de iç açıcı bir tablo çizmeyen şirketin kâr marjı, 2023'ün son çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 34'lük düşüş gösterdi.

Samsung'un gelirleri düşerken Sony, rakibini solladı!

Samsung, özellikle de talebin düşmesi nedeniyle kan kaybı yaşarken, Japon rakibi Sony'den dikkat çeken bir hamle geldi. Sony, 1999 yılından sonra ilk kez, Samsung'dan daha fazla kâr elde etti. Samsung'un kârı yıllık olarak 5,62 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken Sony, 2023 yılında 7,95 milyar dolarlık kâr elde etti. Aradaki fark, 2 milyar doların üzerinde.

Samsung, 2024 yılı için umutlu. Ancak Sony ile arasındaki 2 milyar dolarlık farkın kolay kolay kapanıp kapanmayacağı belli değil. Samsung, uzunca bir süredir akıllı telefonlardan ziyade ekran panelleri ve işlemci sektörüyle ayakta kalıyor. Bu alandaki gücün Samsung'u Sony'nin önüne geçirip geçirmeyeceğini zamanla göreceğiz.