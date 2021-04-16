'Microsoft ve Sony, Square Enix'in Peşine Düştü'

Bloomberg Japonya, video oyun dünyasında gündem değiştirecek bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, video oyun devlerinin Square Enix'i satın almak için harekete geçtiği ifade edildi. Konuya yakın bir isimse, bu devlerin Sony ve Microsoft olduğunu duyurdu.

Bloomberg'in Japonya kolu, video oyun dünyasını sarsacak bir gelişmeyi açığa çıkardı. Konuyla ilgili hazırlanan bir haberde, birden fazla oyun kurucunun Square Enix'i satın almak için harekete geçtiği bildirildi. Ancak bu satın alma işleminin Square Enix'in tümü için mi yoksa oyun geliştirme konusunda bir bölümüyle ilgili mi olduğu şu an için bilinmiyor.

Bloomberg, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda isim vermedi. Ancak video oyun dünyası içinde bilindik isimlerden bir tanesi olan Nick Baker, Sony ve Microsoft'un potansiyel alıcılar olduğunu açıkladı. Ancak edinilen bilgilere göre Square Enix'in peşine düşen tek şirketler bunlarla sınırlı olmayabilir. Bazı kesimlere göre Çin merkezli oyun devi Tencent Games de Square Enix'in peşine düşmüş durumda.

Sony, Microsoft'un Bethesda hamlesine karşı Square Enix'i satın almak istiyor olabilir

Önümüzdeki aylarda neler yaşanabileceğini bilmek mümkün değil ancak böylesi bir iddianın en önemli tarafının Sony olduğunu açıkça söylemek gerekiyor. Çünkü Microsoft, kısa bir süre önce Bethesda'yı satın alarak video oyun dünyasındaki dengeleri değiştirdi. Hal böyle olunca da Sony, Square Enix'i satın almak için her şeyi göze alarak, Bethesda'nın intikamını Square Enix ile alabilir. Ancak az önce de dediğimiz gibi zamanın ne göstereceği şimdilik bir sır olarak kalmaya devam edecek.