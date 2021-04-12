Microsoft'un, Siri'nin arkasındaki geliştirici olan Nuance Communications Inc'i satın almak için harekete geçtiği bildirildi. Reuters'ta yer alan bir habere göre Microsoft, Nuance Communications Inc için 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Konuyla ilgili önümüzdeki saatlerde bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Giderek gelişen yapay zeka teknolojileri, sektördeki şirketlerin iştahını kabartmaya devam ediyor. Bu bağlamda başta Microsoft olmak üzere pek çok teknoloji şirketi, yapay zeka üreten kurumları satın almak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Gelen son haberler ise Microsoft'un yeni bir atılım içerisinde olduğunu, eğer bu atılım gerçekleşirse Microsoft'un bugüne kadar ki en pahalı ikinci satın alma işlemi olacağı ifade ediliyor.

Konuya yakın bir kaynak tarafından Reuters'a yapılan bir açıklamaya göre Microsoft, Apple'ın Siri'yi piyasaya sürmesinde yardımcı olan şirket "Nuance Communications Inc"in peşinde. Kaynağa göre Microsoft, Nuance Communications Inc'in hisse senedi başına 56 dolar ödemeyi kabul etti. Eğer anlaşma sağlanırsa, toplam satış bedeli 16 milyar dolar olacak ve bu tutar, Microsoft için 26,2 milyar dolarlık Linkedln satın alımından sonraki en yüksek ikinci bedel olarak tarihe geçecek.

Satın alma, 12 Nisan'da (bugün) duyurulabilir

Aslına bakacak olursak söz konusu iddia, ilk kez Reuters tarafından dile getirilmiyor. Geçtiğimiz günlerde de Bloomberg tarafından bir açıklama yapılmış ve görüşmelerin devam ettiği ifade edilmişti. Ancak Bloomberg'e göre satın alma görüşmelerinin yarıda kalma ihtimali bulunuyordu. Reuters ise olaya biraz daha kesin gözüyle bakıyor gibi görünüyor.

Nuance Communications Inc'in bugüne kadar yaptığı tek çalışma, Siri değil. Şirket, aktif olarak çalışmalarına devam ediyor ve otomotiv sektöründen sağlık sektörüne kadar pek çok konuda yapay zeka yazılımları üretiyor. Microsoft böylesi bir hamleyle, yapay zeka teknolojileri alanındaki elini ciddi anlamda güçlendirmiş olacak. Bakalım günün ilerleyen saatinde, şu ana kadar sessizliğini koruyan taraflardan yeni bir açıklama gelecek mi.