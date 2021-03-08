AB, Microsoft'un Bethesda'yı Satın Almasını Onayladı

Avrupa Komisyonu, Microsoft'un Bethesda ve alt oyun stüdyolarını 7,5 milyar dolara satın almasını onayladı. Böylece Bethesda oyunlarının Xbox Game Pass'e gelmesinin önünde hiçbir engel kalmamış oldu.

Oyun endüstrisinin en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft, geçtiğimiz yılın sonlarında paylaşmış olduğu bir açıklama ile sektörün en büyük oyun stüdyolarından Bethesda’yı satın aldığını duyurmuştu. Bizler de bu satın almanın oyun sektörünün geleceğini nasıl etkileyeceğini detaylı bir şekilde açıklamıştık.

Microsoft ile Bethesda’nın çatı şirketi olan ZeniMax Media, satın alma için anlaşmış olsalar da resmi işlemlerin tamamlanabilmesi için düzenleyici kurumların bu satın almanın rekabete uygunluğunu kontrol etmesi gerekiyordu ki Avrupa Komisyonu, 7,5 milyar dolarlık anlaşmayı resmen onayladığını duyurdu.

Microsoft’un satın alma işlemi için resmi onay alması ile birlikte Bethesda oyunlarının Xbox Game Pass’e dahil olması bekleniyor. Son satın alma ile birlikte Bethesda’nın alt oyun stüdyoları olan Dishonored’ın geliştiricisi Arkane, Wolfenstein’ın geliştiricisi MachineGames ve Doom’un geliştiricisi id Software gibi stüdyolarını da bünyesine katmış olan Microsoft’un bünyesindeki birinci taraf oyun stüdyosu sayısını 23’e çıkarmış oldu.

Paylaşılan bilgilere göre Microsoft, tıpkı Mojang, LinkedIn ve GitHub gibi Bethesda ve alt stüdyolarının da bağımsız bir şekilde çalışmasına izin verecek. Ayrıca Microsoft, eylül ayında Bethesda’yı satın alacağını duyurduğunda Deathloop ve GhostWire: Tokyo gibi PlayStation 5 oyunları ve The Elder Scrolls: Online için verilen taahhütlerin arkasında durulacağını belirtmişti.