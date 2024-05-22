Sony, Mobil Platform Mühendisi pozisyonu için PlayStation Global çatısı altında yeni bir iş ilanı açtı.

Sony, PlayStation Global'de mobil platform mühendisi pozisyonu için iş ilanı açtı. İlanda yer alan bilgilere göre PlayStation, "geliştirme, yayıncılık ve oynaması ücretsiz mobil oyunların operasyonları için" bir çalışan arıyor. Görevi alacak kişinin, platformun mühendislik ekibine "teknik liderlik ve rehberlik" yapması beklenirken mobil platformun yol haritası konusunda da katkı göstermesi bekleniyor. Ayrıca işin yazılım tarafında ve mobil oyun gelişiminde de rol almak da görevin gereklilikleri arasında yer alıyor.

Görev tanımında "bu platformun tasarımına ve uygulanmasına öncülük edecek, mobil oyunları PlayStation hizmetlerine bağlamak için şirket içi ekiplerle ortaklaşa çalışmak ve tüm mobil oyunların PlayStation'ın kalite standartlarını karşıladığından emin olmak" da yer alıyor.

Sony, daha önce de mobil pazarına girmişti

Sony, daha önce de mobil platformlarda çalışmalar yapmıştı. PlayStation'ın mobil uygulaması da olduğu gibi PS Remote Play uygulaması da bulunuyor. Ayrıca PlayStation'ın koşmaca oyunu Run Sackboy! Run!, bulmaca oyunu Uncharted: Fortune Hunter ve artırılmış gerçeklik oyunu God of War: Mimir's Vision da mobilde yer alıyordu.

Geçtiğimiz dönemde Xbox Başkanı Sarah Bond, Microsoft'un kollarını internet tabanlı mobil oyunlara açacağını belirtmişti. Bond'un açıklamasına göre firma, önemli oyunlarını da bu platforma alacak. Bu oyunlar arasında Candy Crush gibi yapımlar da yer alıyor.

Başvuru yapmayı düşünüyorsanız ilanı burada bulabilirsiniz.