PlayStation 1'in İkonik Oyunları, iPhone ve iPad'lere Geldi

App Store'a "Gamma" isimli yeni bir emülatör eklendi. Bu emülatör, PlayStation 1'deki klasik oyunların iPhone ve iPad'lerde oynanmasını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay itibarıyla oyun emülatörlerine izin vermeye başladı. Bu karara paralel olarak da pek çok emülatör kullanıma sunuldu. "Gamma" olarak isimlendirilen yeni emülatör ise PlayStation 1 oyunlarının iPhone ve iPad üzerinden oynanmasını sağlıyor.

Gamma emülatörü, App Store'da yayımlanmış olan diğer emülatörlere benzer özellikler sunuyor. Bu bağlamda; kullanıcılar, özelleştirme yapabiliyor ve tam ekran deneyimi yaşayabiliyorlar. Ayrıca Bluetooth bağlantı desteği gibi özellikler de sunuluyor. Gamma, klasik PlayStation 1 oyunlarını oynamak isteyenler için oldukça iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Gamma işte böyle görünüyor

Gamma'nın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de Google Drive hem de Dropbox desteği sunuyor olması. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde oyunlardaki ilerlemeleri kaydedebilecekler. Bu noktada hiçbir kısıtlama yapmayan emülatör, kullanıcının isteğine göre istenilen platformun kullanılmasına izin verecek.

Yaptığımız kontrollerde, Gamma'nın henüz App Store Türkiye'de erişime açık olmadığını görüyoruz. Ancak bu çok da şaşırılacak bir durum değil. Zira diğer emülatör uygulamaları da Türkiye'ye daha geç bir zamanda gelmişti. Gamma'nın, yakın bir gelecekte App Store Türkiye'ye ekleneceğini düşünüyoruz.