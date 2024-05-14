Sony, Jim Ryan'ın bıraktığı PlayStation patronluğu koltuğunu bir türlü dolduramadı. Şirket son çare olarak, eş başkan ataması yaptı. PlayStation'ın yeni patronları, 1 Haziran'da iş başı yapacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation patronu Jim Ryan'ın emekliye ayrılışını bir türlü toparlayamadı. Zira PlayStation'ın başına getirilecek isim bir türlü seçilemedi. Hâl böyle olunca Sony, PlayStation bölümünü "eş başkan" sistemi ile yönetmeye karar verdi.

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation bölümünün eş başkanları, 1 Haziran tarihi itibarıyla Hermen Hulst ve Hideaki Nishino olacak. Hermen Hulst, Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) stüdyo bölümünden, Hideaki Nishino ise SIE'nin platform bölümünden sorumlu olacak.

PlayStation tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor

*PlayStation'ın emekliye ayrılan patronu Jim Ryan.

Sony'nin aldığı karar gerçekten önemli. Çünkü şirket, PlayStation tarihi boyunca böyle bir şeyi hiçbir zaman yapmamıştı. Bölümün başında daima tek bir patron bulunmuştu. Tabii o isimlerden en önemlisi de Jim Ryan'dı. Onun emekliye ayrılışı, Sony'nin omuzlarına ciddi bir yük bindirmiş gibi görünüyor.

Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki PlayStation'ın yeni patronları, Sony için gerçekten emektâr isimler. Onlarca yıllık geçmişe sahip olan iş insanları, Sony için kritik roller üstlendiler. Bakalım yeni dönem, oyuncular için neler getirecek...