Sony, Tartışmalı Sesli Sohbet Özelliğini Detaylıca Anlattı

Geçtiğimiz gün bahsetmediği yeni bir özelliğiyle gündeme gelen Sony, yeni paylaştığı blog yazısında özelliğin tüm detaylarını paylaştı. Sony, PlayStation 5 oyun konsolunun oyuncuları aktif olarak dinlemeyeceğini de açıkladı.

Geçtiğimiz gün Sony, yeni yayınladığı güncellemeyle birlikte PlayStation 4 oyun konsollarına yeni özellikler eklemişti. Ancak eklenen özellikler Sony tarafından paylaşılırken güncellemeyle gelen özelliklerden birisine Sony tarafından değinilmemişti. O özellik, PlayStation 4 oyuncularının sesli sohbetleri ile ilgiliydi.

PlayStation 4'e gelen 8.0 güncellemesiyle birlikte oyuncular, sesli sohbetleri diledikleri gibi kaydetme ve diğer oyuncuları Sony'ye ispiyonlama imkânı elde etmişlerdi. Üstelik bu özellik yalnızca PS4 ile sınırlı kalmayarak yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te de kendisine yer bulacaktı.

PlayStation'ın yeni özelliği hakkında detaylı açıklama yapıldı:

Sony'nin 'Parti Güvenliği' isimli yeni özelliği haliyle birçok oyuncunun hoşuna gitmedi. Zira kendilerinin ses kayıtları, kendisinden habersiz olacak şekilde Sony'ye her an herhangi bir kullanıcı tarafından gönderilebilirdi. Bununla birlikte bu özellik, oyun konsollarının sürekli sohbetleri dinleyip dinlemeyeceği hakkında da soruları gün yüzüne çıkarmıştı.

Bu sorulara cevap olarak Sony, bugün sesli sohbet kayıtlarını konu alan bir yazı paylaştı. Özelliği tamamen ve açıkça açıklamadığı için özür dileyen şirket, özelliği detaylı bir şekilde açıkladı. Paylaşılan yazıya göre oyuncular kendilerini rahatsız eden diğer oyuncuları Sony'ye bildirebilirken yalnızca PlayStation 5 oyuncuları bu bildirilerinde bir sesli mesaja yer verebilecekler.

PlayStation 5 oyuncularının bildirilerine ekleyecekleri sesli mesaj dosyası en fazla 40 saniye uzunluğunda olabilecek. Bununla birlikte oyuncular, kendilerine gelen bir sesli mesajı yalnızca mesaj geldiği andan itibaren 5 dakika içinde Sony'ye bildirebilecekler. Yani ses kayıtları ileri bir tarihte bildirilemeyecek.

Oyuncular, sesli mesaj kaydetme özelliğini hiçbir şekilde devre dışı bırakamayacaklar. Ayrıca Sony'nin açıklamasına göre bu özellik, 'sohbetlerinizi aktif olarak izlemeyecek veya dinlemeyecek'. Sony, bu cümlenin sonuna bir de 'hiçbir zaman' ifadesini ekledi ve oyunculara bir teminat verdi.