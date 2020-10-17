PlayStation 5'in 5 Yıllık Satış Tahmini Açıklandı

Japon bir analist, Sony'nin önümüzdeki haftalarda piyasaya süreceği PlayStation 5 ile 5 – 6 yıl içinde elde edeceği satış rakamı için tahminde bulundu. Analist, Sony'nin 600 – 700 milyon satış rakamına bile ulaşabileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Sony, artık çıkışına çok az bir zaman kalan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkında bazı yorumlar paylaşmıştı. Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, bir röportajında yeni oyun konsolunun PlayStation 4'e göre daha iyi çıkış yapmasını beklediklerini söylemişti.

Bugünse Sony PlayStation 5 oyun konsolunun uzun vadede elde edeceği satış miktarına dair bazı tahminler paylaşıldı. Rakuten Securities Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden analistler, paylaştıkları yeni bir makalede Sony'nin önümüzdeki 5 – 6 yıl içinde çok büyük bir başarı elde edeceğini öngördü.

PlayStation 5, yaşam döngüsü boyunca 200 – 300 milyon satacak:

Makalenin yazarı olan Nario Imanaka, geçtiğimiz ay paylaştığı farklı bir makalede Sony'nin PlayStation 5'in yaşam döngüsü boyunca en fazla 200 milyon adet satış yapabileceğini söylemişti. Ancak Imanaka, yeni makalesinde konsol savaşlarını muhtemelen bitirecek kadar büyük satış rakamlarını dile getirdi.

Analiste göre Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, muhtemelen espor sektörünü domine ederek PC'nin yerini alacak. Bu sayede konsolun kullanıcı tabanı fazlasıyla genişlemiş olacak ve Sony, 5 – 6 yıl içinde 200 milyon ila 300 milyon arasında PlayStation 5 satışı gerçekleştirmiş olacak.

Sony için 200 – 300 milyon adet satmak fazlasıyla büyük bir başarı olacak olsa da makale, işleri bir sonraki raddeye de götürerek Sony'nin 600 – 700 milyon adet satış gerçekleştirebileceğini dahi söylüyor. Bu da Sony, Microsoft ve Nintendo arasında süren konsol savaşlarını kökten bitirebilecek bir sayı olarak görülüyor.

Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolundan elde edeceği satış miktarı hakkında yapılan bu son tahminin biraz abartı olduğunu söylemeden edemeyiz. Ancak sürekli değişiklik geçiren oyun dünyasında Sony'nin böyle bir yer edinmesi imkânsız da değil. Dolayısıyla bu tahminin ne kadar doğru bir tahmin olduğunu ancak bekleyerek görebileceğiz.