PS4'e Sesli Sohbetleri Kaydetme Özelliği Geldi

Sony, dün yayınlamaya başladığı PS4 8.0 güncellemesi ile birlikte oyunculara sesli sohbetteki konuşmaları kaydetme ve Sony'ye gönderme özelliği sundu. Özellik, PS4'teki sesli taciz vakalarına uygun bir çözüm gibi görünse de tartışmaya açık yanları da bulunuyor.

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Sony’nin PlayStation 4 için 8.0 güncellemesini yayınladığını ve bu güncelleme ile birlikte ‘etkinlikler’ sekmesinin işlevsiz hale geldiğinden, mesajlaşma ve parti özelliğinin birbirine bağlandığını, PlayStation hesaplarında yeni profil resimleri kullanabilme özelliği geldiğini ve üçüncü taraf kimlik doğrulama uygulamalarına destek geldiğini aktarmıştık.

Görünen o ki Sony, PS4 8.00 yazılım güncellemesiyle birlikte PlayStation 4 oyuncularına ‘ sürüm notlarında yazmayan ’ yeni bir özellik daha sunmuş durumda. Bu özellik ile PlayStation 4 oyuncuları, sesli sohbetleri diledikleri gibi kaydedebilecek ve sesli sohbetteki diğer oyuncuları Sony’ye ispiyonlayabilecek. Dahası, bu özellik PlayStation 5’te de bulunacak.

Sony’nin sürüm notlarına eklemediği ancak daha sonra PlayStation Blog’da paylaştığı bir yazıda resmen duyurduğu Parti Güvenliği özelliği ile oyuncular, sesli sohbetteki konuşmaları kaydedebilecekler. Konsolun dahili hafızasına kaydedilecek olan bu ses kayıtları, sonradan denetlenmesi/incelenmesi için Sony’ye gönderilebilecek.

Parti Güvenliği özelliğinin hem potansiyel olarak faydalı, hem de rahatsız edici olduğunu söylemek mümkün. İşin rahatsız edici tarafı, sesli sohbette konuştuğunuz her şey, haberiniz ve izniniz olmadan kaydedilebilir. Özelliğin faydalı tarafı ise, diğer oyunculara sık sık sözlü tacizde bulunan oyuncuların ses kayıtları Sony’ye gönderilerek bu tip vakalara yaptırım uygulanması sağlanabilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sony, Parti Güvenliği özelliğinin lansman ile birlikte PlayStation 5’te de yer alacağını ifade ediyor. Şu an için bunun dikkat çekici ve cesur bir hamle olduğu söylenebilir. Zira oyuncuların izinleri olmadan seslerinin kaydedilip Sony’ye gönderilmesine nasıl bir tepki verecekleri henüz bilinmiyor.