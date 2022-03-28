Sony, Üç Büyük Duyuru Yapmaya Hazırlanıyor

Söylentilere göre Sony, Microsoft’un Activision’u satın almasına karşı hamlesini bu hafta yapacak ve üç önemli duyuru yapacak. Bu duyurular eğer gerçekleşirse Sony, turnayı gözünden vurmayı başarabilir.

Bildiğiniz gibi Microsoft, Activision Blizzard’ı satın almıştı ve uzun süredir Sony’nin Microsoft karşısında nasıl bir yol izleyeceğine dair söylentiler çıkıyordu. Bu söylentilerden en büyük ve güçlü olanı Project Spartacus idi. Hatta Project Spartacus’ten daha önce de sizlere bahsetmiştik. İşte o Project Spartacus’un bu hafta içinde duyurulacağı tahmin ediliyor.

Ancak yeni gelen söylentilere bakılırsa, tek açıklama Project Spartacus de olmayacak. Project Spartacus’un yanı sıra Sony’nin heyecan verici iki açıklama daha yapması bekleniyor. Özetleyecek olursak Sony, bu hafta Project Spartacus, PlayStation VR 2 ve Bloodborne PC ve PS5 sürümlerini duyuracak. Gelin detaylarına göz atalım.

Project Spartacus

Project Spartacus projesi aslında uzun zamandır geliştiriliyordu ve biz de sizlere daha önce haberini yapmıştık. Project Spartacus ile PlayStation’ın önceki sürümlerindeki oyunların güncel konsollara uyumlu hale getirileceği ve PS Plus'ın genişletilmiş bir formülünün bu proje ile birleştirileceği tahmin ediliyor.

PlayStation, bu hizmet ile oyuncularına Xbox GamePass ile eşdeğer diyebileceğimiz imkanlar sunmayı planlıyor. Hatta hizmetin premium versiyonunu satın alırsanız aynı Steam’deki gibi PlayStation üzerinden oyunların yayınının bile yapılabileceği düşünülüyor.

PlayStation VR 2

Her ne kadar hakkında henüz kesin bir bilgiye sahip olmasa da Sony bu hafta PlayStation VR 2 için bir ücret ve çıkış tarihi paylaşabilir. Şubat ayında çıkan haberlere göre ürünün göz takibi sistemi henüz tamamlanmamıştı. Söylentilere göre ürünün çıkış tarihi 2023’ün ilk çeyreği olacak.

Bloodborne PlayStation 5 ve PC sürümü

Bu ortaya çıkan söylentiden ziyade artık oyuncuların çok uzun süredir beklediği ve istediği bir şey. Sony’nin bu hafta gerçekleştirilecek olan etkinliğinde son dönemlerde Elden Ring'den elde ettiği başarıyla adından bolca söz ettiren FromSoftware’in sevilen oyunu Bloodborne’un PS 5 ve PC sürümlerinin Sony tarafından duyurulacağı tahmin ediliyor.