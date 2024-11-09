PS5 Pro her ne kadar standart konsola kıyasla oldukça güçlü olsa da fiyatıyla eleştirilerin ana odağı olmuştu.

Sony Başkanı Hiroki Totoki, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen PS5 Pro’nun tartışmalı 700 dolarlık fiyatının satışlara herhangi bir zarar vermediğini söyledi.

Oyuncular uzun süredir PS5 Pro’nun çıkmasını beklerken, yeni modelin tanıtılmasıyla birlikte hem büyük bir heyecan hem de fiyatından ötürü karışık tepkiler gün yüzüne çıkmıştı. Konsolun 700 dolarlık fiyatı özellikle dikkat çekerken, dikey stand veya çıkarılabilir disk sürücüsünün de dâhil edilmemesi bazı kişilerde hayal kırıklığına yol açmıştı.

Dahası PS5 Pro'nun satışa sunulmasıyla birlikte birçok perakendecide herhangi bir stok problemi yaşanmadı ve bunun sebebinin kullanıcıların bu fiyat etiketinden hoşnut olmadığı iddia edilmişti.

"PS5 Pro "hardcore" oyuncular için"

Sony Başkanı Hiroki Totoki ise yüksek fiyat etiketinin herhangi bir soruna yol açmadığını vurgularken, yeni konsolun genel oyuncu kitlesi yerine daha çok "hardcore" olarak nitelendirilen, oyun teknolojisine ve yüksek performansa meraklı oyunculara hitap ettiğinin altını çizdi.

Hiroki Totoki ayrıca fiyatın yüksek olduğunu kabul etmekle birlikte bu konuda aldıkları kararların satışlara bir zarar vermeyeceğini söyledi. Şu ana kadar PS5 Pro’nun özel olarak desteklediği ya da sadece yeni konsola özgü bir oyun bulunmuyor ancak mevcut oyunlara yapılan performans güncellemeleri ve iyileştirmeler, yeni konsolun standart PS5’e göre belirgin farklar sunduğunu gözler önüne sermiş durumda.

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