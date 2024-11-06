PS5 Pro İçin İlk İncelemeler Geldi: Almaya Değer mi?

Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 Pro hakkında ilk incelemeler yayımlanmaya başladı.

Japon teknoloji devi Sony, yeni konsolu PlayStation 5 Pro'yu yarın satışa sunuyor. Konsolun çıkışına bir gün kala, konsolun donanımı ile ilgili basın ambargosu da kalktı. Böylece konsol hakkında teknoloji habercilerinin görüşlerini bir gün önceden öğrenme şansı bulduk.

Genel olarak baktığımızda yorumların olumlu olduğunu görüyoruz. Evet, PlayStation 5 Pro kesinlikle ucuz bir konsol değil ve teknoloji editörlerinin genel kanısı, yeni teknolojilerin ve performans farkının bu fiyat etiketini kabul edilebilir kıldmaığı yönünde. Gelin teknoloji basınının konsol hakkında görüşlerine birlikte bakalım:

Techradar: PS5 Pro, performans ve grafik iyileştirmeleri ile etkileyici bir konsol olarak nitelendirildi. Özellikle depolama ve Wi-Fi 7 eklemelerinin faydalı olacağı ifade edildi. Öte yandan konsolda büyük bir grafik devrimi olmaması ve disk sürücüsünün olmaması eleştirildi.

IGN: IGN, her ne kadar PS5 Pro'nun 60 FPS ile akıcı bir deneyim sunduğunu belirtse de temel modele sahip olanlar için gerekli bir yükseltme olmadığını ifade ediyor.

GamesRadar: GamesRadar'a göre konsol iyi ancak yüksek fiyatı nedeniyle kısıtlı bir müşteri grubuna hitap ediyor. Özellikle büyük ekran veya monitör kullananlar için yeni konsol daha belirgin bir avantaj sağlıyor.

Polygon: Polygon'a göre PS5 Pro, mevcut PS5 modeline sahip kullanıcılara büyük bir yenilik sunmuyor. Yine de konsolun bilgisayar ile olan rekabeti merak ediliyor.

The Verge: Siteye göre PS5 Pro, en iyi konsol deneyimini isteyenler için ideal ve özellikle de büyük OLED ekranla kullanıldığında hakkını veriyor.

Ars Technica: Ars Technica'ya göre var olan PS5, grafiksel anlamda yeterli bir cihaz ve Pro versiyon ek bir adım gibi gözüküyor ve çoğu oyuncu için de gereksiz bir harcama durumunda.

GameSpot: PS5 Pro'nun grafik ve performans dengesinin iyileştiği belirtilirken oyuncuların yine de hâlâ tercih yapmak zorunda oldukları belirtiliyor. Güncel teknolojilere sahip olmak için yeni konsol iyi olsa da pek çok oyun için temel versiyonun yeterli olduğu belirtiliyor.

Yeni PlayStation 5 Pro hakkındaki ilk izlenimler bu şekilde oldu. Yeni konsoldan sizin beklentileriniz nedir?