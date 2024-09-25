Sony, PlayStation 5 slim ve DualSense için yeni renk seçenekleri sunan Chroma Collection'ı duyurdu.

Sony, konsollar tarihinin en önemli konsolları arasında yer alan PlayStation'ın 30. yılını kutlamaya devam ediyor. Yeni oyunların tanıtıldığı State of Play'de ilk defa karşımıza çıkan Chrome Collection aksesuarlar ise oyunseverlere âdeta "Bu pırıltılı hayatı biz seçtik" dedirtiyor. Konsolun yan panellerini ve DualSense kumandaları bu aksesuarlar ile yenileyerek görünümü neredeyse tamamen değiştirmek mümkün.

İsimdeki Chroma (Krom) ifadesinden de belli olduğu üzere yeni koleksiyondaki aksesuarlar, farklı açılardan bakıldığında farklı renk tonlarını barındıran, parlak ve canlı bir yapıya sahip. Seride üç farklı renk seçeneği bulunuyor: Chroma Pearl, Chroma Indigo ve Chroma Teal.

İşte serideki modeller

Chroma Pearl

Chroma Pearl, alıştığımız beyaz konsola oldukça benziyor olsa da daha parlak bir yapıya sahip. Bu renkteki aksesuarlarda ayrıca pembeli-krem renkli ışık oyunları da dikkat çekiyor.

Chroma Indigo

Chroma Indigo ise dilimizde çivit rengi olarak isimlendirilen mor ile mavi arası renk tonunu merkeze alıyor. Bu rengin yakını renkler olan mavi ve mor tonları, ışığa ve açımıza göre karşımıza çıkan tonlar arasında yer alıyor.

Chroma Teal

Turkuaz'ın bir tonu olan Teal serisinde ise yeşilin farklı tonları karşımıza çıkıyor.

Chroma Collection ön siparişleri 3 Ekim'de başlayacak. Chroma Pearl ve Chroma Indigo 7 Kasım 2024'te piyasada olacak ancak Chroma Teal için 2025 başını beklemek gerekecek. Bu serinin çıkış tarihi 23 Ocak 2025. Yeni koleksiyonda yan panellerin fiyatları 65 euro, DualSense kumandanın fiyatı ise 80 euro olacak.