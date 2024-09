PlayStation'ın çok beklenen State of Play'i gerçekleştirildi. Etkinlik biraz hayal kırıklığı yaşatsa da bazı önemli duyurulara yer verdi. İşte Sony'nin etkinlikte yapılan tüm duyurular.

Sony, büyük merakla beklenen State of Play etkinliğini salıyı çarşambaya bağlayan gece gerçekleştirdi. 35-40 dakika civarında süren etkinlikte, 20’den fazla yeni PlayStation oyunu hakkında duyuru yapıldı ve fragmanlar paylaşıldı.

State of Play’de beklenenin aksine etkinlikte öyle çok büyük oyun duyuruları yapılmadı. O yüzden biraz hayal kırıklığı yaşattığını söyleyebiliriz. Ancak Ghost of Yotei başta olmak üzere birkaç tane dikkat çeken yapım var. Gelin State of Play’de yapılan tüm duyurulara ve paylaşılan tüm fragmanlara baklaım.

PlayStation State of Play'de yapılan tüm duyurular:

Ghost of Yotei

Çıkış tarihi: 2025

2025 Platform: PS5

En büyük duyuru, Ghost of Tsushima'nın 2. oyunu niteliğinde olan Ghost of Yotei idi. Yine Sucker Punch imzası taşıyacak ve PS5 Pro'da çok daha iyi bir deneyim sunacak yapımdan fragman da paylaşıldı. 2025'te gelecek oyunun, Ghosts of Tsushima'dan 300 yıl sonra geçeceği ve kadın bir ana karaktere yer vereceği de görüldü.

Horizon Zero Dawn Remastered

Çıkış tarihi: 31 Ekim 2024

31 Ekim 2024 Platform: PS5, PC

Sevilen PlayStation özel oyunu Horizon Zero Dawn, Remastered versiyonuyla karşımıza çıkacak. Oyunseverler, Aloy'un macerasını iyileştirilmiş görseller ve özellikler ile PlayStation 5 üzerinden çok daha iyi bir şekilde yaşayabilecekler.

Astro Bot DLC

Çıkış tarihi: 2024 sonbaharı bitmeden

Yılın en başarılı oyunlarından biri olan Astro Bot'a bir de eklenti geliyor. Birçok yeni içeriği ekleyecek DLC, tamamen ücretsiz bir şekilde sonbahar bitmeden kullanıcılara sunulacak.

PS5 Pro için iyileştirilecek oyunlar

Sony, yeni konsolu PS5 Pro için bazı büyük oyunların iyileştirmeler alacağını duyurdu. Bunlar arasında Hogwarts Legacy'den Marvel's Spider-Man 2'ye, Horizon Forbidden West'ten Assassin's Creed Shadows'a kadar birçok yapım yer alıyor.

LEGO Horizon Adventures

Horizon serisini ve Aloy'un orijinal oyundaki maceralarını LEGO olarak deneyimlemeyi sağlayacak LEGO Horizon Adventures, PS5, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapacak.

Palworld PS5'e geldi

İlk çıktığında dünyayı kasıp kavuran oyun açık dünya hayatta kalma oyunu Palworld, bugün itibarıyla PS5 üzerinden erişilebilir durumda. Oyunun Türkiye'de 1.015 TL'lik fiyatı var.

Monster Hunter Wilds

Çıkış tarihi: 28 Şubat 2025

28 Şubat 2025 Platform: PS5, PC, Xbox Series X/S

Capcom imzalı ikonik serinin yeni oyunun merakla beklenen çıkış tarihi etkinlikte resmen açıklandı.

The Midnight Walk

Çıkış tarihi: 2025 baharı

2025 baharı Platform: PS5, PS VR 2, PC

Lost in Random'un geliştiricilerinin elinden çıkan The Midnight Walk, bizi karanlık fantezi türünde bir maceraya atacak. Bu ürkütücü yapımda bir fener yaratığıyla arkadaş olup korkutucu dünyada yolunuzu aydınlatmasını sağlayacaksınız.

Hell is Us

Çıkış tarihi: 2025

2025 Platform: PS5, PC, Xbox Series X/S

Rogue Factor tarafından geliştirilen ve ürkütücü yaratıklarla dolu Hell is Us'ın ilk oynanış görüntüleri de bizlerle buluştu.

Alan Wake 2 DLC'si

Çıkış tarihi: Ekim 2024

Son yılların en iyi oyunlarından biri olan Alan Wake 2'ye yeni bir DLC gelecek. Oyunun ikinci DLC'si olacak bu paket, oyuncuları göl kıyısında bulunan gizli bir hükûmet örgütünün gizli araştırmasının ters gittiği bir tesise gönderecek.

Dragon Age: The Veilguard

Çıkış tarihi: 31 Ekim 2024

31 Ekim 2024 Platform: PS5, PC, Xbox Series X/S

Yeni Dragon Age oyununun oynannış görüntülerine State of Play kapsamında detaylı bir bakış atabildik.

Dynasty Warriors: Origins

Çıkış tarihi: 17 Ocak 2025

17 Ocak 2025 Platform: PS5, PC, Xbox Series X/S

Metro Awakening

Çıkış tarihi: 7 Kasım

7 Kasım Platform: PS VR2

Fear the Spotlight

Çıkış tarihi: 22 Ekim 2024

22 Ekim 2024 Platform: PS5, PS4

Towers of Aghasba

Çıkış tarihi: Kasım 2024 (erken erişim)

Kasım 2024 (erken erişim) Platform: PS5, PC

PS5 Chroma Koleksiyonu

Sony, son olara PS5'in yeni renkli versiyonlarını da tanıttı. Beyaz, mor ve yeşil olmak üzere üç renkle gelen Chrome Koleksiyonunda DualSense'ler de renklere göre değişiyor. Bu renklerin ilk satışları kasımda başlayacak.