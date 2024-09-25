Sony, büyük merakla beklenen State of Play etkinliğini salıyı çarşambaya bağlayan gece gerçekleştirdi. 35-40 dakika civarında süren etkinlikte, 20’den fazla yeni PlayStation oyunu hakkında duyuru yapıldı ve fragmanlar paylaşıldı.
State of Play’de beklenenin aksine etkinlikte öyle çok büyük oyun duyuruları yapılmadı. O yüzden biraz hayal kırıklığı yaşattığını söyleyebiliriz. Ancak Ghost of Yotei başta olmak üzere birkaç tane dikkat çeken yapım var. Gelin State of Play’de yapılan tüm duyurulara ve paylaşılan tüm fragmanlara baklaım.
PlayStation State of Play'de yapılan tüm duyurular:
Ghost of Yotei
- Çıkış tarihi: 2025
- Platform: PS5
En büyük duyuru, Ghost of Tsushima'nın 2. oyunu niteliğinde olan Ghost of Yotei idi. Yine Sucker Punch imzası taşıyacak ve PS5 Pro'da çok daha iyi bir deneyim sunacak yapımdan fragman da paylaşıldı. 2025'te gelecek oyunun, Ghosts of Tsushima'dan 300 yıl sonra geçeceği ve kadın bir ana karaktere yer vereceği de görüldü.
Horizon Zero Dawn Remastered
- Çıkış tarihi: 31 Ekim 2024
- Platform: PS5, PC
Sevilen PlayStation özel oyunu Horizon Zero Dawn, Remastered versiyonuyla karşımıza çıkacak. Oyunseverler, Aloy'un macerasını iyileştirilmiş görseller ve özellikler ile PlayStation 5 üzerinden çok daha iyi bir şekilde yaşayabilecekler.
Astro Bot DLC
- Çıkış tarihi: 2024 sonbaharı bitmeden
Yılın en başarılı oyunlarından biri olan Astro Bot'a bir de eklenti geliyor. Birçok yeni içeriği ekleyecek DLC, tamamen ücretsiz bir şekilde sonbahar bitmeden kullanıcılara sunulacak.
PS5 Pro için iyileştirilecek oyunlar
Sony, yeni konsolu PS5 Pro için bazı büyük oyunların iyileştirmeler alacağını duyurdu. Bunlar arasında Hogwarts Legacy'den Marvel's Spider-Man 2'ye, Horizon Forbidden West'ten Assassin's Creed Shadows'a kadar birçok yapım yer alıyor.
LEGO Horizon Adventures
Horizon serisini ve Aloy'un orijinal oyundaki maceralarını LEGO olarak deneyimlemeyi sağlayacak LEGO Horizon Adventures, PS5, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapacak.
Palworld PS5'e geldi
İlk çıktığında dünyayı kasıp kavuran oyun açık dünya hayatta kalma oyunu Palworld, bugün itibarıyla PS5 üzerinden erişilebilir durumda. Oyunun Türkiye'de 1.015 TL'lik fiyatı var.
Monster Hunter Wilds
- Çıkış tarihi: 28 Şubat 2025
- Platform: PS5, PC, Xbox Series X/S
Capcom imzalı ikonik serinin yeni oyunun merakla beklenen çıkış tarihi etkinlikte resmen açıklandı.
The Midnight Walk
- Çıkış tarihi: 2025 baharı
- Platform: PS5, PS VR 2, PC
Lost in Random'un geliştiricilerinin elinden çıkan The Midnight Walk, bizi karanlık fantezi türünde bir maceraya atacak. Bu ürkütücü yapımda bir fener yaratığıyla arkadaş olup korkutucu dünyada yolunuzu aydınlatmasını sağlayacaksınız.
Hell is Us
- Çıkış tarihi: 2025
- Platform: PS5, PC, Xbox Series X/S
Rogue Factor tarafından geliştirilen ve ürkütücü yaratıklarla dolu Hell is Us'ın ilk oynanış görüntüleri de bizlerle buluştu.
Alan Wake 2 DLC'si
- Çıkış tarihi: Ekim 2024
Son yılların en iyi oyunlarından biri olan Alan Wake 2'ye yeni bir DLC gelecek. Oyunun ikinci DLC'si olacak bu paket, oyuncuları göl kıyısında bulunan gizli bir hükûmet örgütünün gizli araştırmasının ters gittiği bir tesise gönderecek.
Dragon Age: The Veilguard
- Çıkış tarihi: 31 Ekim 2024
- Platform: PS5, PC, Xbox Series X/S
Yeni Dragon Age oyununun oynannış görüntülerine State of Play kapsamında detaylı bir bakış atabildik.
Dynasty Warriors: Origins
- Çıkış tarihi: 17 Ocak 2025
- Platform: PS5, PC, Xbox Series X/S
Metro Awakening
- Çıkış tarihi: 7 Kasım
- Platform: PS VR2
Fear the Spotlight
- Çıkış tarihi: 22 Ekim 2024
- Platform: PS5, PS4
Towers of Aghasba
- Çıkış tarihi: Kasım 2024 (erken erişim)
- Platform: PS5, PC
PS5 Chroma Koleksiyonu
Sony, son olara PS5'in yeni renkli versiyonlarını da tanıttı. Beyaz, mor ve yeşil olmak üzere üç renkle gelen Chrome Koleksiyonunda DualSense'ler de renklere göre değişiyor. Bu renklerin ilk satışları kasımda başlayacak.