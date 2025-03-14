Sony, RGB LED kontrollü ekran teknolojisini duyurdu. Yeni sistem, OLED ve Mini LED avantajlarını birleştirerek daha net görüntüler sağlıyor.

Sony, bireysel RGB LED kontrolüne sahip yeni ekran teknolojisini duyurdu. OLED teknolojisinden farklı çalışan yeni sistem, daha hassas arka aydınlatma kontrolü ve gelişmiş renk performansıyla dikkat çekiyor.

Sony, RGB LED arka aydınlatmaya sahip yepyeni bir televizyon konsepti tanıttı. Bu teknoloji, OLED'in sunduğu canlı renklerle Mini LED'in güçlü parlaklığını tek ekranda buluşturuyor. Sony'nin yeni televizyonu, iki teknolojinin avantajlarını birleştirerek kullanıcılarına daha iyi bir seyir deneyimi vadediyor.

RGB LED teknolojisi ile renk kaybı sorunu ortadan kalkıyor

Japon teknoloji şirketi Sony, yeni geliştirdiği ekran teknolojisinin detaylarını paylaştı. Sistemdeki kırmızı, yeşil ve mavi LED'lerin birbirinden bağımsız şekilde kontrol edildiği belirtildi. Bu sayede renklerin daha doğru ve gerçekçi olduğu ifade edilirken, geniş bir renk gamının da sağlandığı aktarıldı. Aynı zamanda arka aydınlatmanın hassas bir biçimde ayarlanmasıyla siyah tonların ve renk geçişlerinin çok daha belirgin hâle geldiği vurgulandı.

Sony'nin yeni ekran teknolojisinin teknik özellikleri de açıklandı. Buna göre ekranların, sinema endüstrisinin kullandığı DCI-P3 renk alanının %99'unu ve BT.2020 renk gamının ise yaklaşık %90'ını kapsadığı belirtildi. Ayrıca ekranların maksimum bölgesel parlaklık seviyesinin 4.000 cd/m²’nin üzerine çıkabildiği ifade edildi. Sony'den yapılan açıklamada, yeni teknoloji sayesinde OLED panellerde sık karşılaşılan aşırı parlaklık ve siyah tonlardaki detay kayıpları gibi sorunların ortadan kaldırıldığı vurgulandı.

Sony'nin geliştirdiği yeni ekran teknolojisinin, MediaTek tarafından sağlanan işlemciler ve ROHM firmasının ürettiği LED sürücü devrelerle desteklendiği açıklandı. LED bileşenlerinin ise Sanan Optoelectronics firması tarafından üretildiği aktarıldı. Sony, söz konusu ekran teknolojisini bu yıl içerisinde hem tüketici televizyonlarında hem de profesyonel içerik üretimine yönelik ekranlarda kullanmaya başlayacağını duyurdu.