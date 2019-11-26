Sony, PlayStation 5 İçin Samsung ile Birlikte Çalışıyor

PlayStation 5'in ortaya çıkan en önemli özelliklerinden biri düşük yükleme süreleriydi. Görünüşe göre Sony'nin yeni nesil konsoluna bu hızı Samsung'un üzerinde çalıştığı SSD'ler verecek.

Sony'nin PlayStation 5'i piyasaya sürmesine yaklaşık 1 yıl kaldı ve heyecanla beklenen yeni konsol hakkında yeni bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Ortaya çıkan son bilgiye göre Sony, yeni nesil konsolunda kullanacağı SSD sürücüler için Samsung ile birlikte çalışıyor.

Niko Partners analisti Daniel Ahmad'ın Twitter'da yaptığı paylaşım, Samsung'un 2020'de piyasaya sürülecek bir konsolda kullanılmak üzere NVMe SSD'ler üzerinde çalıştığını belirtiyor. Samsung, PlayStation 5 ismini açıkça kullanmasa da sunum sırasında kullanılan bir slaytta göze çarpan Dualshock kontrol cihazı, NVMe SSD'nin PS5 için tasarlanabileceğine işaret ediyor.

Samsung'a göre yeni SSD, oyun konsollarında yeni bir dönem başlatacak ve yükleme sürelerini önemli ölçüde kısaltacak. Sony, iddialar hakkında henüz açıklama yapmadı ancak PlayStation'ın sistem mimarı Mark Cerny de yeni nesil oyun konsollarının sahip olacağı SSD sürücülerin oyunların kaderini değiştireceğini söylemişti. Ayrıca SSD'lerin PC'ler için üretilen piyasadaki en hızlı sabit disklerden daha üstün bir transfer hızı ve veri erişimine sahip olacağını belirtmişti.

Ayrıca Sony'nin daha önce yaptığı bir sunumda, PS4 ve PS5'in yükleme hızları karşılaştırılmıştı. Görüntülerde, Marvel's Spider-Man'in PlayStation 4'te 8,1 saniye olan yükleme süresi, PlayStation 5'te yalnızca 0,8 saniye sürüyordu. Görünüşe göre Samsung'un üzerinde çalıştığı NVMe SSD'ler bu önemli performans artışına önayak olacak.