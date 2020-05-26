Sony, Yeni Vlog Kamerası ZV-1'i Tanıttı

Sony’nin bu ay içerisinde bazı özellikleri ortaya çıkan ZV-1 adlı vlog odaklı kamerası tanıtıldı. Video odaklı kamera, özellikle YouTuber'lar için oldukça ideal bir kamera tercihi olacak gibi duruyor.

Sizlere bu ay içerisinde aktardığımız bir haberimizde, Sony’nin ZV-1 adını verdiği vlog kamerasının bazı özelliklerinin ortaya çıktığından bahsetmiştik. Japon teknoloji devi Sony, YouTube kanalından bir tanıtım videosu yayınladı.

Sony, ZV-1 olarak adlandırdığı vlog odaklı bu kamerasında oldukça popüler olan RX100 V ve RX100 VII’nin özelliklerini bir araya getiriyor. Peki, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilen bu kameranın özellikleri neler, gelin hep birlikte bakalım.

Sony ZV-1 vlog kamerasının özellikleri:

Kamerada, oldukça kaliteli bir şekilde arka plan bulanıklaştırabilecek 20 MP değerinde 1 inçlik bir sensörünün yanı sıra hızlı 24-70 mm f/1,8-2,8 lens bulunuyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydını destekleyen kamera, 1080p çözünürlükte 120 FPS’e çıkıyor.

ZV-1, Sony’nin vlog çekimlerini daha kolay hâle getiren dönen bir ekrana sahip olan ilk kameralarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Dokunarak odaklanma özelliği sayesinde odaklanılmak istenilen bölgenin kolayca seçilmesini sağlayan kamerada menü kontrolü dokunmatik olarak gerçekleşmiyor.

Kameranın kayıt tuşu, arka tarafa değil üst tarafa konumlandırılmış ve hatta RX100 modellerinin aksine küçük bir tokası da var. Tüm bunlar ZV-1’i, RX100 VII’den nispeten büyük hâle getiriyor. Bunların haricinde Sony’nin son dönemlerdeki aynasız kameralarında olduğu gibi film modunda gerçek zamanlı otomatik odaklanma ve göze gerçek zamanlı olarak otomatik odaklanma özellikleri bulunuyor. Fotoğraf konusunda da iyi bir iş çıkaran kamerada otomatik odaklanma ve otomatik pozlama aktifleştirildiğinde çekim hızı 20 FPS’e kadar çıkıyor.

Kameranın odağı, göze otomatik odaklanmanın devreye girmesiyle birlikte sürekli olarak yüzünüzde kalıyor ancak kameranın ayarlarını değiştirdiğinizde odak, hızlı bir şekilde yüzünüzden ön plandaki herhangi bir nesneye geçebiliyor. Kamerada ayrıca arka plan odak ayarsızlığı da bulunuyor. ZV-1’in içerisinde nötr yoğunluk filtresi bulunması sayesinde parlak ışıkta dahi sığ derinlik odağı elde edebiliyorsunuz.

Kamerada bulunan video odaklı bir diğer özellik de yüz öncelikli otomatik pozlama. Bu özellik sayesinde yürürken çevrenizdeki ışık durumu değişse dahi kamera, yüzünüzün pozlandığından ve diğer her şeyin görmezden gelindiğinden emin oluyor. Kamera ayrıca renk tonunuz her ne olursa olsun yüzünüzün rengini doğal hâliyle yansıtıyor.

Şirket, kameranın içerisindeki gömülü 3 kapsül mikrofonunun, aynasız ve DSLR kameralarındaki gömülü mikrofonlara göre daha iyi kalitede kayıt yaptığını ifade ediyor. ZV-1’de rüzgâr sesini azalan bir özellik de yer alıyor. Bu da yetersiz kalırsa Sony’nin NR kulaklıklarında dâhili gürültü azaltma ayarı da bulunuyor.

Kamerada 3,5 mm harici mikrofon girişi ve Sony marka mikrofonları destekleyen çoklu giriş seçeneği bulunuyor. Micro-HDMI yuvası bulunan kamerada 3,5 mm kulaklık girişi yer almıyor. ZV-1’de HLG/HDR, S-Log3 ve S-Log2 ayarları bulunuyor ki bu, dinamik aralığın yükseltilmesini sağlıyor. Optik ve elektronik olmak üzere görüntü sabitleme özelliği bulunan kamerada 10 bit video desteği yer almıyor.

Peki, kameranın etiket fiyatı ne kadar olacak? Sony ZV-1, 799 dolardan satışa sunulacak ancak 28 Haziran’dan önce sipariş verilirse kamera 749 dolara alınabilecek. Kameranın satışıysa 11 Haziran tarihinde başlayacak.