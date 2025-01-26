Sony ve Xiaomi, yeni bir PlayStation temalı fitness cihazı için bir araya geldi.

Sony, Çin'de PlayStation'ın onuncu yılını oldukça sıra dışı bir şekilde kutluyor. Xiaomi ile iş birliği yapan Sony, yeni özel üretim fitness takip cihazını tanıttı. Tanıtılan yeni cihazın, Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun PlayStation markasıyla yeniden tasarlanmış bir versiyonu olduğu düşünülüyor.

Cihazın tasarımında temel yapısı büyük ölçüde korunmuş. En dikkat çekici yenilik, PlayStation'ın ikonik tuş simgeleriyle süslenmiş kayış ve tanıdık PlayStation logosu. Kutuda ayrıca düz siyah bir alternatif kayış, bir hatıra kartı ve şarj kablosu da yer alıyor.

PlayStation temalı yeni ürün neler sunuyor?

Yine aynı şekilde Xiaomi Smart Band 9 Pro’nun temel özelliklerini taşıyan cihaz, 60 Hz yenileme hızına ve 1200 nit parlaklığa sahip 1,74 inç OLED ekranıyla dikkat çekiyor. Alüminyum gövdesi ve 5 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde yüzerken bile güvenle kullanılabiliyor.

Cihaz sadece 24,5 gram ağırlığında ve 10,8 mm inceliğinde, bu da onu oldukça hafif ve şık bir seçenek hâline getiriyor.

21 güne kadar etkileyici pil ömrü

PlayStation temalı fitness takip cihazı, kalp atış hızı, SpO2, uyku izleme ve adet döngüsü takibi gibi standart sağlık özelliklerini sunuyor. Spor severler için ise 150’den fazla spor modu, GPS desteği ve 21 güne kadar etkileyici bir pil ömrü vaat ediyor.

Sony, bu özel üretim cihazın Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağını açıklamadı. Bu nedenle şimdilik Çin'e özel kalması muhtemel.