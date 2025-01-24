Bir Devrin Daha Sonuna Geldik: Sony, Blu-ray'i Tarihe Gömüyor!

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Sony, kaydedilebilir Blu-ray, MiniDisc ve MiniDV kasetlerinin üretimini düşük talep nedeniyle tamamen durdurma kararı aldı.

Sony, kaydedilebilir Blu-ray, MiniDisc ve MiniDV kasetlerinin üretimini gelecek ay tamamen durduracağını açıkladı.

Sony, düşük talep nedeniyle geçtiğimiz yıl üretimi aşamalı olarak azaltmıştı. Şirket, bu ürünler için yeni modellerin üretilmesinin ise planlanmadığını belirtti.

Sony, Blu-ray disk üretiminden çekiliyor

sony bluray üretimi durdurdu

Sony, Blu-ray disk medyasından yalnızca kaydedilebilir modellerin üretimini durduracak. Şirket, şu anda 25 GB ile 128 GB arasında değişen, hem bir kez yazılabilir (R) hem de birden fazla yazılabilir (RE) özelliklere sahip toplam 11 farklı Blu-ray disk modeli sunuyor. Bununla birlikte bu tür Blu-ray disklerin diğer üreticilerden temin edilebileceği belirtiliyor. Ancak MiniDisc formatı, Sony'nin bu alandaki sınırlı üretici sayısı nedeniyle daha da az bulunabilir hale gelecek.

MiniDisc, özellikle ses kaydı için yaygın olarak kullanılmış ve profesyonellerin canlı kayıt ihtiyaçlarına uzun yıllar boyunca çözüm sunmuştu. Günümüzde ses tutkunları arasında hâlâ popülerliğini koruyan bu format, içerik arşivleme amacıyla stüdyolarda da kullanılmaya devam ediyor.

Kaydedilebilir Blu-ray, MiniDisc ve MiniDV kasetleri, bir zamanlar dosya arşivleme ve içerik depolama için yaygın bir seçenekti. Ancak bulut depolama hizmetlerinin, uygun fiyatlı bellek teknolojilerinin ve dijital akış platformlarının yaygınlaşması, bu formatları pratik olmaktan çıkardı.
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Kaynak : https://www.engadget.com/home/home-theater/sony-is-halting-production-of-recordable-blu-ray-minidiscs-and-minidv-cassettes-140030225.html?src=rss
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