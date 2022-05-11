Sony Xperia 1 Mark IV Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Sony, akıllı telefon kameralarında bir ilke imza atan yeni amiral gemisi Xperia 1 Mark IV'ü tanıttı. Telefon, özellikle yüksek kalitede görüntü sunmak isteyen içerik üreticileri için vazgeçilmez bir cihaz olacak gibi duruyor.

Akıllı telefon dünyasında ismini eskisi kadar sık duymadığımız Sony, her yıl özellikle kamera konusunda çığır açan yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket, bugün de bu yılın amiral gemisi Xperia 1 Mark IV’yi tanıttı. Özellikle video çekimi yapanlara odaklanan telefon, akıllı telefonlara da bir ilki getirdi.

İçerik üreticilerini hedefine alarak geliştirilen Xperia 1 IV, içerikler için en üst düzey görüntüyü sunacak bir kamera kurulumuna yer verdi. Tabii telefonda özellikle kameraya odaklanılması, telefonun donanımının da geride kaldığı anlamına gelmiyor. Gelin, Sony’nin yeni canavarına yakından bakalım.

El kadar cihazla sinema görüntüsü çekmenizi sağlayan Sony Xperia 1 Mark IV

Sony Xperia 1 Mark IV, 6,5 inçlik 4K çözünürlüğünde ve 120 Hz tazeleme hızında OLED ekranla geliyor. Bu dev çözünürlüklü ekrana yansıtılacakların ve birazdan detaylıca ele alacağımız kameranın işlem gücüyse Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden geliyor. Cihaz, 12 GB RAM’in yanı sıra 512 GB’lık depolama alanı sunuyor.

Sony Xperia 1 Mark IV’yi bu standart üst düzey özelliklere sahip telefonlardan ayıran en önemli şeyse kamerasında saklı. Telefon, ‘gerçek optik zoom’a yer veren ilk akıllı telefon olma unvanını taşıyacak. Günümüzde tüm akıllı telefonlar zoom yaparken görüntüyü yapay zekâ desteğiyle dijital olarak işlerken Sony Xperia 1 IV, yakınlaştırma için lenslerini fiziksel olarak hareket ettirecek. Bu sayede görüntü, tüm gerçekliğiyle ortaya çıkacak.

Telefonun kamera kurulumunda yer alan telefoto lensi de standart telefondakilerden farklı olacak. Günümüz telefonları odak uzaklığını ayarlamamıza izin vermezken Sony’nin canavarı, hareket edebilen lensiyle odak uzaklığını 85 mm ya da 125 mm olarak ayarlamanıza imkân tanıyacak. Böylelikle bir görüntüyü tamamen istediğiniz şekilde elde edebileceksiniz.

Sony’nin yeni telefonunda arka tarafta bulunan her üç kamera da 4K çözünürlükte ve 120 FPS’te video çekimi yapabilecek. Her biri gerçek zamanlı nesne takibi, Optical SteadyShot görüntü sabitleyici ve Eye AF teknolojilerine yer veren kameraların yanı sıra bir de yapay zekânın beyaz dengesini ayarlamasını sağlayacak RGB IR sensör bulunacak.

Telefonun ön kamerasıysa 12 MP çözünürlüğünde ExmorRS sensörden oluşuyor. Ön kamera da 4K çözünürlükte video çekimine izin verse de, HDR ile çekim yapıldığında FPS 30 ile sınırlı kalıyor.

Sony Xperia 1 Mark IV özellikleri:

Ekran: 6,5 inç, 4K OLED HDR (3840 x 1644), 120 Hz

6,5 inç, 4K OLED HDR (3840 x 1644), 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730 GPU

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730 GPU RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 12 MP, 24 mm, f/1,7 ana kamera; 12 MP, 16 mm, f/2,2 ultra geniş açılı kamera; 12 MP, 85 - 125 mm, f/2,3 periskop, 3D iToF sensör

12 MP, 24 mm, f/1,7 ana kamera; 12 MP, 16 mm, f/2,2 ultra geniş açılı kamera; 12 MP, 85 - 125 mm, f/2,3 periskop, 3D iToF sensör Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 5.000 mAh, 30 W hızlı şarj desteği, kablosuz ve tersine kablosuz şarj desteği

5.000 mAh, 30 W hızlı şarj desteği, kablosuz ve tersine kablosuz şarj desteği Bağlantı: 5G

5G İşletim Sistemi: Android 12

Sony Xperia 1 Mark IV çıkış tarihi ve fiyatı:

Sony Xperia 1 IV, eylül ayında satışa sunulacak. Telefonun fiyatıysa 1.599 dolar olacak.