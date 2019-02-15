Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus'ın Fiyatları Belli Oldu

Alman WinFuture adlı teknoloji sitesi, Sony'nin orta segmentteki yeni temsilcileri olacak Xperia 10 ve Xperia 10 Plus modellerinin fiyatlarını ortaya çıkardı.

Japon teknoloji devi Sony’nin MWC 2019’da gerçekleştireceği lansman etkinliği ile birlikte yeni orta segment akıllı telefonlarını gün yüzüne çıkaracağını biliyoruz. Beklentiler Sony Xperia XA3 ve Xperia XA3 Plus modellerinin geleceği yönünde olsa da henüz resmi olarak onaylanmamış bir bilgiye göre şirket, isim değişikliğine giderek Xperia 10 ve Xperia 10 Plus modellerini tüketicilerin beğenisine sunacak.

Cihazların isimleri hakkındaki spekülasyonlar devam ederken WinFuture, yeni orta segment Sony akıllı telefonların sahip olacağı işlemcileri ve fiyatları ortaya çıkardı. Buna göre Snapdragon 630 işlemciye sahip olacak Xperia 10 modeli 349 euro fiyat etiketiyle satışa çıkarken, Snapdragon 660 işlemci ile gelecek Xperia 10 Plus, 429 euro fiyat etiketine sahip olacak.

Sony’nin fiyatlandırma konusundaki tercihi, cihazı zor bir rekabete sürüklemiş olabilir. Zira cihazların gerçekten bu fiyat etiketine sahip olması, onları direkt olarak Moto G7, Pocophone F1, Nokia 7.1 ve Redmi Note 7 gibi orta segmentin iddialı modellerine rakip yapacak. Özellikle Pocophone F1’in Snapdragon 845 ile göstermiş olduğu performans göz önüne alınacak olursa Sony’nin işinin hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz.