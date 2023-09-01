Sony, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 5 V'yi duyurdu. Çok da abartılı özelliklere sahip olmayan telefon, buna rağmen oldukça yüksek bir fiyata sahip. Sony Xperia 5 V'in Türkiye'ye gelmesi ise beklenmiyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu "Xperia 5 V"i duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan akıllı telefon, en çok da fiyatı ile konuşulacak gibi görünüyor. Zira Sony Xperia 5 V, benzer özelliklere sahip diğer telefonlarla kıyaslandığı zaman hayli pahalı.

Sony Xperia 5 V, genel anlamda tuğla gibi, 'ekstra' hiçbir tasarım çizgisi bulunmayan dümdüz dikdörtgen bir gövdeye sahip. Cihaz, 6.1 inç boyutunda OLED ekranla geliyor ve 120 Hz tazeleme oranına sahip ekran, ne yazık ki 1080p çözünürlük sunuyor. Nispeten iri bir çerçeveye sahip olan telefon, 12 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda Sony Xperia 5 V

Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefon 30W hızlı şarj desteğine sahip. Sony'ye göre bu hızlı şarj desteği, telefonun yarım saatte yüzde 50 şarj olmasına imkân tanıyacak. Telefonun iki stereo hoparlör ile desteklendiğini de belirtelim. Ayrıca bu akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.

Sony Xperia 5 V, ikili kamera kurulumuna sahip. Telefonun ana kamerası, 52 MP çözünürlük sunuyor ve 1/1,35 inç boyutlu. Ana kamera, varsayılan ayarlarda 12 MP fotoğraf çekebilecek şekilde dizayn edildi. Ayrıca 2X yakınlaştırma desteği de sunuyor. İkinci kamera ise 12 MP çözünürlük sunuyor ve 1/2,5 inç boyutu ile ultra geniş açıya odaklanıyor. Sony'nin yeni telefonunda Carl Zeiss lensler bulunduğunu da belirtelim.

Sony Xperia 5 V teknik özellikleri:

Ekran 6.1 inç, OLED, 1080p, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 12 MP (1/2,9 inç) Arka Kamera 52 MP (1/1,35 inç) + 12 MP (1/2,5 inç) Batarya 5.000 mAh (30W)

Sony Xperia 5 V fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 999 euro

Sony Xperia 5 V, eylül ayının sonu itibarıyla bazı ülkelerde piyasaya sürülecek. Telefonun Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Telefonu yurt dışından alırsanız yaklaşık 30 bin TL ücret vermeniz, Türkiye'de kullanmak için de 20 bin TL IMEI kayıt ücreti ödemeniz gerekiyor.