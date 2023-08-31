TECNO, sarılabilir ekrana sahip telefonu "Phantom Ultimate"i duyurdu. Henüz konsept aşamada olan telefonun seri üretime geçip geçmeyeceği bilinmiyor ancak sarılabilir ekranlı telefon alanında bir markanın daha duyuru yapması, katlanabilir ekranlı telefonlardan sonraki trendin ne olacağının ipucunu veriyor.

Son dönemlerde Türkiye'de de ilgi görmeye başlayan Çinli teknoloji şirketi TECNO, tüm dikkatleri üzerine toplayan bir lansman gerçekleştirdi. Şirket bu lansmanda "Phantom Ultimate" olarak isimlendirdiği yeni bir telefon duyurdu. Henüz konsept aşamada olan akıllı telefon, sarılabilir ekranı ile tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte TECNO Phantom Ultimate'in özelliklerine bakalım.

TECNO'nun yeni konsept telefonu, normal koşullarda 6.55 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Üst kısmında özel bir tuş bulunan ekran, bu tuşa basıldığı zaman genişliyor. Kapalı haldeyken arka kısımda bulunan küçük ekran bölümü, açıldığında ön yüze geliyor. 7.11 inç boyuta ulaşan telefonun sarılabilir ekranı, katlı olduğunda ise Always on Display özelliği için kullanılabiliyor.

Karşınızda TECNO Phantom Ultimate

TECNO Phantom Ultimate'in sarılabilir ekranı açıldığında, kullanıcıya 2.296 x 1.596 piksel çözünürlük sunuyor. Piksel yoğunluk değeri (PPI) 338 olarak açıklanan telefonun DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsadığı ifade ediliyor. Somutlaştırmak gerekirse; Phantom Ultimate, sarılabilir ekrana sahip olmasına rağmen piyasadaki amiral gemisi telefonlara yakın kalitede ekran deneyimi sunacak.

TECNO'nun açıklamasına göre konsept telefon, tek elle kolayca tutulabilecek şekilde dizayn edildi. Şirket, bu sözünü tutabilmek için telefonun arka kapağında sürtünmeyi artıran bir doku tercih etti. Ekranın sarıldığı alanın korunması için de cam panel tercih eden şirket, inovasyon yaparken sağlamlığı da göz ardı etmemiş gibi görünüyor.

Haberimizin başından beri birkaç kez vurgu yaptığımız üzere; bu akıllı telefon henüz konsept aşamada. Yani TECNO Phantom Ultimate'in bir gün seri üretime geçip geçmeyeceği belirsiz. Ancak bu akıllı telefon, katlanabilir ekranlı modellere sıkı bir rakip olabilir gibi görünüyor.

TECNO Phantom Ultimate için hazırlanan tanıtım videosu: