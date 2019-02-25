Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus - Fiyatı ve Özellikleri

Xperia 1 duyurusuyla seriyi baştan başlatan ve amiral gemisi sınıfına yeni seriyle devam edecek olan Sony, bir yandan da Xperia markasını orta segmentte sürdürecek olan iki yeni telefonunu duyurdu.

Sony, Xperia 10 ve Xperia 10 Plus ile bambaşka bir dönemece giriyor. Ünlü firmanın bu iki telefonla yapmayı hedeflediği şey ise orta segment akıllı telefonlara 21:9 geniş ekran trendini başlatmak. Sony bu telefonlar için 'CinemaWide' tabirini kullanmıyor ancak FullHD çözünürlüğü ve HDR desteğini de hesaba katarak 'Ultimate Wide' tabirini layık görmüşler.

Xperia 10'da 6.0 inç, Xperia 10 Plus'ta ise 6.5 inçlik 21.9 Full HD ekran bulunacak. Cihazların ikisi de geçtiğimiz haftalar da sızdırılan donanım özelliklerini birebir taşıyor: Xperia 10'da Snapdragon 630 işlemci ve 3GB RAM bulunacak. Giriş seviyesinde cihazın 32 GB depolama alanı mevcut ve 2.870 mAh'lık bir bataryaya sahip. Çift kameraya sahip olan Xperia 10'da 13 MP'lik bir ana kamera ve 5MP'lik bir mesafe sensörü mevcut.

Gelelim Xperia 10 Plus'a... Gücünü Snapdragon 636'dan alacak olan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı mevcut. 3.000 mAh'lık bataryası bulunan telefonda 12 MP'lik ana kamera ve 8 MP'lik bir mesafe sensörü var. Ana kamera ile bir adım geri gidiliyor gibi görünse de burada ikinci kameranın önemi oldukça fazla.

Xperia 1'in fiyatı konusunda biraz ketum davranan Sony, Xperia 10 ikilisi için fiyat bilgisi paylaşmaktan da çekinmedi. Buna göre iki telefon da 18 Mart'tan itibaren satışa çıkacak. Xperia 10'un fiyat etiketi 349 dolar iken, Xperia 10 Plus 429 dolardan satılacak.

Her iki telefonun da siyah ve gri olmak üzere iki ortak renk varyasyonu mevcut. Bununla birlikte Xperia 10'a özel bir pembe, Xperia 10 Plus'a özel bir altın renk seçeneği de mevcut olacak.