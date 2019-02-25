Sony, özellikler sıra dışı ekranı ile fazlasıyla merak uyandıran yeni amiral gemisi Xperia 1 modelini Mobil Dünya Kongresi'ndeki etkinliğinde resmi olarak tanıttı.

Japon teknoloji devi Sony, Barcelona’da düzenlenmekte olan Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile şirketin en yeni amiral gemisi olan Xperia 1’i tüketicilerin beğenisine sundu. Sony’nin şu ana kadar piyasaya çıkardığı en ilginç ve en güçlü amiral gemisi olma niteliği taşıyan cihaz, özellikleri ile geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekebilir.

Sony Xperia 1, 21:9 formatında CinemaWide adı verilen özel bir ekrana sahip. 6.5 inç boyutunda olan bu OLED ekran, 4K çözünürlüğü sayesinde özellikle Netflix içeriklerinin üst düzey kalitede izlenmesine olanak sağlayacak. HDR desteği görsel kalitesini en üst seviyeye çıkaran cihaz ayrıca Dolby Atmos desteği ile de ses konusunda hiçbir eleştiriye mahal vermiyor.

Xperia 1, üçlü kamera kurulumuna sahip ilk Sony akıllı telefon olma özelliğine sahip. Cihazın üç arka kamerası da 12M megapiksel çözünürlük sunuyor. f/1.6 diyaframa sahip birincil kamera, Dual Pixel teknolojisi sayesinde muhteşem bir otomatik odaklama özelliği sunarken, ikincil kamera x2 optik yakınlaştırma, üçüncü kamera ise ultra geniş açılı fotoğraflar çekilmesini mümkün kılıyor.

Sony, Xperia 1’in içinde Game Enhancer adlı özel bir mod da entegre etmiş durumda. Bu mod sayesinde oyun oynarken performans ve güç kullanımı en iyi şekilde optimize ediliyor. Ayrıca bu modun sunduğu araçlar sayesinde mobil oyuncular, oyun oynarken aynı anda yayın yapabiliyorlar ve bu sırada 8MP’lik ön kamerayla kendi görüntülerini de yayına ekleyebiliyorlar.

Sony Xperia 1 Özellikler

Snapdragon 855 işlemci

6GB RAM, 64GB/128GB depolama

6.5 inç 21:9 4K HDR OLED ekran

12MP, f/1.6 + 12MP, 2x optik yakınlaştırma + 12MP ultra geniş açı arka kamera

8MP ön kamera

Pil Bakımı Modu destekli 3.330mAh batarya

Sony Xperia 1, yılın ikinci çeyreğinde raflardaki yerini alacak. Sony, cihazın nasıl fiyatlandırılacağı hakkında kesin bir bilgi paylaşmadı ancak tahminler Xiaomi, OnePlus gibi markaların amiral gemilerinden daha pahalı olacağı yönünde. Peki siz tasarımı ve özellikleri ile tamamen özgün bir yapıda olan Xperia 1 hakkında ne düşünüyorsunuz?