Sony, PS5 İçin Erişilebilirlik Detaylarını Açıkladı

Sony, yeni konsolu PlayStation 5 ve DualSense kumandasının erişilebilirlik ayarlarına dair detayları paylaştı. Bu detaylar arasında haptik geri bildirimin nasıl kapatılacağı da yer alıyor.

PlayStation 5’i yakın zamanda raflarda görebileceğiz. Cihazın Kasım ayındaki çıkışına artık sayılı günler kaldı. Bu süreçte konsol hakkında bilgiler paylaşmaya devam eden Sony, konsolda ve DualSense adı verilen kumandasındaki erişilebilirlik ayarları hakkında açıklama yaptı.

Resmi SIE blog gönderisinde konuyla ilgili detayları paylaşan firma, öncelikli olarak PS4’te gördüğümüz kapalı altyazı, renkleri çevirme, metni okuma ve kişiselleştirilmiş düğme ataması gibi özelliklerin yeni konsolda da bulunacağını söyledi. Yine de bütün özellikler bu kadarla kısıtlı değil.

PlayStation 5 ile yeni özellikler geliyor

Gönderide ayrıca PlayStation 5 kullanıcılarının erişebilecekleri yeni özellikler hakkında da açıklamalar yer aldı. Bu özellikler arasında sanal klavye kullanmadan yazabilmeyi sağlayan sesle yazma, görme engelli ya da görme zorluğu yaşayan kullanıcılar için ekran okuyucu, ayrıca işitme engelli ya da işitme güçlüğü çekenler için ses-yazma arayüzleri gibi özellikler yer alıyor.

Yeni özellikler birden fazla dilde kullanılabilecek. Bu dillere daha sonra da yenileri eklenebilecek. Başlangıçta özelliklerin kullanılabildiği diller ise İngilizce, Japonca, Almanca, İtalyanca, Fransız Fransızcası, Kanada Fransızcası, İspanyol İspanyolcası ve Latin Amerika İspanyolcası olacak.

Sony ayrıca yeni konsollarda kullanıcı tarafından ayarlanabilecek renk düzeltme olacağını, oyunlar için önceden belirlenmiş ayarlar kullanılabileceğini ve kullanıcıların böylece özelliği destekleyen oyunlarda kendi istedikleri ayarları uygulayabileceğini açıkladı.

Haptik geri bildirimi kapatmak mümkün

DualSense kontrol cihazının haptik geri bildirim özelliğinin kuvvetini ayarlamak veya bu özelliği tamamen kapatmak da mümkün olacak. Firma ayrıca oyunculara “daha iyi mekansal farkındalık sağlamak için” ses kalitesinde de iyileştirmeler yaptığını açıkladı.

PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition, ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de 12 Kasım’da piyasaya çıkacak. Dünyanın geri kalanı ise 19 Kasım’ı beklemek zorunda kalacak.