Kasım Ayında PlayStation Now'a Eklenecek Oyunlar Açıklandı

PlayStation'un paylaştığı blog yazısında PlayStation Now aboneliğine 6 yeni oyun ekleneceği bilgisi yer aldı. Yeni ayla birlikte aboneliğe eklenecek oyunlar F1 2020, Injustice 2, Rage 2, My Time at Portia, Kingdom Come: Deliverance ve Warhammer: Vermintide 2 şeklinde oldu. Oyunlar, 3 Kasım 2020 günü itibariyle oynanabilecek.

F1 2020:

Codemasters tarafından geliştirilen Formula 1 video oyunu serisinin son üyesi F1 2020, 2020 sezonunda yer alan tüm pilotları ve pistleriyle güzel bir yarış deneyimi sunuyor. Kendiniz olarak da oynayıp kariyer yapmanıza olanak tanıyan oyun, çevrimiçi moduyla da eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayabilir.

Injustice 2:

Mortal Kombat'ın geliştiricisi NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Injustice 2, DC evrenindeki süper karakterlerin yer aldığı bir dövüş oyunu olarak güzel vakitler geçirmenizi vadediyor.

Rage 2:

Avalanche Studios ve idSoftware tarafından geliştirilen Rage 2, kaosu iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayan bir savaş deneyimi sunuyor.

My Time at Portia:

Pathea Games tarafından geliştirilen My Time at Portia, eleştirmenlerden yüksek puanlar almayı başardı. Oyun, kendi ürünlerinizi istediğiniz şekilde büyütmenize ve kendinizi her alanda geliştirmenize olanak tanıyor.

Kingdom Come: Deliverance:

2018 yılında çıkış yapan ve Warhorse Studios tarafından geliştirilen Kingdom Come: Deliverance, Epic Games'te ücretsiz olmasıyla büyük bir popülerlik kazanmıştı. Oyun, RPG deneyimini gerçekçilikle buluşturuyor.

Warhammer: Vermintide 2:

Vermintide'ın devamı niteliğinde olan ve Fatshark tarafından geliştirilen Warhammer: Vermintide 2, yakın dövüş FPS arayanların denemesi gereken bir yapım. Fantastik bir dünyada geçen Vermintide, sunduğu aksiyonla eleştirmenlerden tam not almayı başardı.