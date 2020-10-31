PlayStation 5'in Akılalmaz Yükleme Hızı Ortaya Çıktı [Video]

Sony, PlayStation 5'i tanıttığı sırada bizlere yükleme ekranlarının fazlasıyla kısa olacağı konusunda büyük bir söz vermişti. Şirketin o sözünü tuttuğunu gösteren yeni bir video bugün internette paylaşıldı. PlayStation 5, gerçekten de yükleme ekranı göstermeyecek derecede hızlı çalışıyordu.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i 12 Kasım tarihinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni oyun konsolu, bizlere sunacağı yeni nesil grafiklerinin yanı sıra üstün performansıyla da az yükleme süreleri vadediyor. Hatta yükleme süresinin düşüklüğü Sony'nin PlayStation 5'i pazarlama noktalarından da birisiydi.

Sony'nin iddiasına göre PlayStation 5, içinde yer alan 825 GB depolama alanına sahip SSD'si sayesinde yükleme sürelerini en aza düşürecekti. Ancak biz oyuncular yükleme süresinin ne kadar az olacağı konusunda herhangi bir fikre sahip değildik. İşte bugün, Sony'nin PlayStation 5 için verdiği sözün gerçeğe yansımış hâli ortaya çıktı.

PlayStation 5'te yükleme ekranı bile görmeyebiliriz:

İnternette yayınlanan yeni bir videoda PlayStation 5 oyun konsolu, yine 12 Kasım günü çıkış yapacak Marvel's Spider-Man: Miles Morales'i çalıştırırken görüntülendi. Videoyu çeken kullanıcı, oyunun PlayStation 5'te ne kadar hızlı açıldığını ve yüklendiğini görüntüleyerek Sony'nin iddialarını doğruladı.

Yukarıdaki videoda görebildiğiniz üzere PlayStation 5, Marvel's Spider-Man: Miles Morales'i hemen hemen 7 saniye içinde açabildi. Bunun yanı sıra oyun konsolu, Insomniac Games'in nasıl bir yükleme ekranı tasarladığını göremeyeceğimiz kadar kısa bir sürede oyun kaydını yükledi ve oyun dünyasına iniş yaptı.

Video aslında başka bir kullanıcı tarafından yayınlanmış olsa da Sony yetkilileri, videoyu internetten kaldırmak konusunda fazlasıyla hızlı davrandı. Ancak bu, videoyu görenlerin videoyu kaydetmelerine engel olamadı. İnternete hızlıca yayılan yukarıdaki videonun da yayından kaldırılma olasılığı oldukça yüksek. Dolayısıyla videonun YouTube'dan kaldırılması durumunda videoyu bu bağlantıdan izleyebilirsiniz.