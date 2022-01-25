YouTube, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki hesabınızı popüler hale getirmenin en iyi yolu çekiliş yapmaktır. Sonuçların adil olması için çekiliş uygulamaları kullanmalısınız. Sosyal medya çekilişlerini online olarak yapabileceğiniz internet sitelerine ve uygulamaların öne çıkan özelliklerine gelin yakından bakalım.

İnternet ve gerçek dünya artık iç içe. Öyle ki pek çok kişi internet üzerinden para kazanıyor. Mesela YouTuberlar, influencerlar ve sosyal medya uzmanları; internetin sosyal medya kısmına odaklanmış ve içerik üreterek para kazanan insanlardır. Elbette, para kazanmak için takipçi sayısı son derece önemli. Diğer kullanıcıların dikkatini çekerek takipçi sayınızı arttırmanın en kolay yolu ise bir sosyal medya çekilişi yapmaktır.

Sosyal medya çekilişi deyip geçmemek lazım çünkü sonuçların adil olması son derece önemli. Bu amaçla kurulan pek çok çekiliş uygulaması var. Cihazınıza herhangi bir şey indirmeden online olarak kullanabileceğiniz çekiliş uygulamaları sayesinde kolayca sonuca ulaşabilirsiniz. Sosyal medya çekiliş uygulamalarına ve bu hizmeti sunan internet sitelerinin öne çıkan özelliklerine gelin yakından bakalım.

Online sosyal medya çekiliş uygulamaları:

Simpliers

Çekiliş Yap

Wask

Online Çekiliş Yap

InstaBom

Kodvizit

Her yönüyle sosyal medya: Simpliers

Simpliers için bir çekiliş uygulamasından fazlası demek mümkün. Çünkü sunduğu farklı paketler kapsamında geniş bir sosyal medya desteği veriyor. Ancak sadece bir sosyal medya çekilişi yapmak istiyorsanız bile Simpliers internet sitesinin sunduğu hizmetler işinizi görecektir.

Simpliers, kullanıcılarına pek çok farklı hizmet paketi sunuyor. Elbette, ücretsiz paketi de var. Ücretsiz paket ile sınırlı da olsa pek çok farklı imkandan yararlanabiliyor ve çekiliş sonuçlarına başarılı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ancak bu işi devamlı yapan bir profesyonelseniz ücretli paketleri inceleyebilirsiniz. Simpliers internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sade arayüz: Çekiliş Yap

Çekiliş Yap internet sitesi, bugüne kadar gördüğünüz en sade arayüzlerden birine sahip. Karşınıza çıkan ekrana çekiliş adını, çekilişe katılacak isimleri yazıyor ve talihli sayısı ile yedek talihli sayısını seçiyorsunuz. Sonra tek bir butona tıklayın ve bırakın kader ağlarını örsün. Üstelik tamamen ücretsiz.

Elbette Çekiliş Yap internet sitesinin çekiliş aracı, binlerce kişinin katıldığı bir çekiliş için uygun değil. Altyapı olarak uygun ancak kimsenin binlerce kişinin adını yazmakla uğraşacağını sanmıyoruz. Yine de ufak çaplı çekilişler için ideal ve son derece kullanışlı olduğunu söylemek mümkün. Çekiliş Yap internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya odaklı: Wask

Wask internet sitesinin sunduğu çekiliş aracı, tam olarak sosyal medya platformlarında yapılan çekilişlere uygun olarak geliştirilmiş. İnternet sitesini açtıktan sonra yapmanız gereken ilk şey söz konusu çekilişin olduğu Instagram gönderisinin bağlantısını paylaşmak. Diğer detayları da seçtikten sonra kolayca sonucu öğrenebilirsiniz.

Instagram çekilişleri için Wask uygulaması son derece başarılı sonuçlar veriyor. Tamamen ücretsiz olduğu için dilediğiniz kadar çekilişi, dilediğiniz aralıklarda sonuçlandırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise çekiliş aracının yalnızca gönderi yorumları üzerinden sonuca varıyor olması. Yani çekilişin başka şartları varsa karşılayamayabilir. Wask internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Görev odaklı: Online Çekiliş Yap

Online Çekiliş Yap internet sitesi de son derece basit ve sade bir arayüze sahip. Görev odaklı bir uygulama olduğu için yalnızca karşınıza çıkan ekrana çekilişe katılanları, çekiliş adını, kazanacak kişi sayısını ve yedek kazanan sayısını yazmanız yeterli. Tekrar eden katılımcıları da seçtikten sonra tek bir butona tıklayın ve kader ağlarını örsün.

Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Online Çekiliş Yap internet sitesi de tıpkı Çekiliş Yap uygulaması gibi elle isim girilmesini gerektiriyor. Ancak bir sosyal medya çekilişi değil de insanların adlarının alt alta yazılı olduğu bir çekiliş yapıyorsanız Online Çekiliş Yap uygulaması oldukça işe yarayacaktır. Online Çekiliş Yap internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Instagram çekiliş ustası: InstaBom

InstaBom internet sitesi, adından da anlaşılacağı üzere Instagram çekilişlerini sonuçlandırmak için özel olarak geliştirilmiş bir uygulamadır. Wask internet sitesi ile benzer bir çalışma prensibine sahip olan InstaBom’da çekiliş sonuçlandırmak için söz konusu çekilişin olduğu Instagram gönderisinin bağlantısını paylaşmanız yeterli.

InstaBom, tamamen ücretsiz değil. 100 yoruma kadar olan gönderilerin çekilişini ücretsiz olarak yapabiliyorsanız ancak fazlası için ücretli paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. InstaBom internet sitesi de çekiliş sonuçları için paylaşılan gönderideki yorumları inceliyor. Yani çekilişin başka şartları varsa karşılayamayabilir. InstaBom internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Göründüğünden çok daha başarılı: Kodvizit

Kodvizit internet sitesi, tıpkı Çekiliş Yap ve Online Çekiliş Yap uygulamaları gibi son derece basit ve sade bir arayüze sahip. Ancak onlardan farklı olarak Instagram çekilişlerini yapabileceğiniz özel bir araç sunuyor. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Instagram çekiliş aracı kriterlerini özelleştirmeniz mümkün.

Sonuçlara hızlı ve kolayca ulaşabileceğiniz Kodvizit Instagram çekiliş aracı için; çekiliş gönderisine yapılan yorumlarda mutlaka olması gereken kelimeleri, tekrar sayısını, kullanıcı etiket sayısını ve hashtag sayısını seçtikten sonra çekilişi başlatın. Saniyeler içerisinde çekilişin kazananı seçilecek. Kodvizit internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya takipçilerini arttırmak için çekiliş yapanların mutlaka kullanması gereken online çekiliş uygulamalarını listeledik ve kısaca internet sitelerinin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Bu tür üçüncü taraf internet siteleri ve uygulamalarla şifrenizi ve diğer kişisel bilgilerinizi paylaşmadığınızdan emin olun.