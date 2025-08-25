Her uygulamanın konum bilgimize ihtiyaç duymasına artık alıştık ama sosyal medya uygulamaları konum bilgimizin ne kadarına erişiyor ve daima takip ediyor mu?

Popüler sosyal medya uygulamalarının gizlilik konusunda sandığınız kadar masum olmadığını biliyor muydunuz? Surfshark’ın yaptığı araştırmaya göre App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulaması, kullanıcıların konum bilgilerini ciddi bir şekilde tutuyor. Özellikle Elon Musk’ın X’i ile Mark Zuckerberg’in Instagram, Threads ve Facebook’u, kullanıcıların nerede olduğunu öğrenmek için âdeta birbirleriyle yarışıyor. Üstelik VPN kullansanız bile kurtulmanız pek mümkün görünmüyor.

Uzmanlar, bu uygulamaların GPS, Bluetooth ve IP adresleri gibi yöntemlerle “kesin konum verisi” topladığını belirtiyor. Bu veriler sadece bulunduğunuz şehri değil, günlük rutinlerinizi ve kişisel alışkanlıklarınızı da açığa çıkarabiliyor. Surfshark CTO’su Donatas Budvytis, bu bilgilerin kullanıcı profilleri oluşturmak, davranışları tahmin etmek hatta manipülasyon ve ayrımcılık amacıyla kullanılabileceği konusunda uyarıyor.

Hangi uygulama ne kadar veri istiyor?

Araştırmaya göre X ve Pinterest konum verisine en aç uygulamalar arasında başı çekiyor. Instagram, Threads ve Facebook da kullanıcıların hareketlerini yakından takip ediyor. Buna karşılık LinkedIn ve YouTube neredeyse hiç konum bilgisi talep etmiyor. Snapchat ise nispeten daha sınırlı veri topluyor. Toplanan bu bilgiler, sosyal medya platformlarına reklamverenlere daha nokta atışı reklam sunma imkânı veriyor.

VPN kullanımı, internet trafiğinizi gizlemek için faydalı olsa da konum verisi söz konusu olduğunda etkisi oldukça sınırlı çünkü GPS ve çevredeki ağlar, IP adresinizi saklamış olsanız bile bulunduğunuz noktayı ele verebiliyor. Bu yüzden uzmanlar, yalnızca VPN’e güvenmek yerine uygulamaların ayarlarından konum paylaşımını kapatmanızı ve gerekmediği sürece telefonun GPS özelliğini devre dışı bırakmanızı öneriyor. Yine de gizliliğe çok takıntılı değilseniz bu durumda size zarar verecek herhangi bir unsur yok.