Instagram'a bir gece ansızın gelen yeni özellik ile birlikte takipçilerinizin tamamı anlık konumunuzu görebiliyor. Peki bu özellik nasıl kapatılır?

Instagram sessiz sedasız bir şekilde yayımladığı yeni güncellemesinde kullanıcıları âdeta çılgına çeviren yeni bir özelliği kullanıma sundu. Peki kullanıcıların anlık konumlarını afişe eden bu özellik nasıl kapatılır?

Daha önce test sürümlerinde bile karşımıza çıkmayan bu yeni özellik, Instagram'ı her açtığınız anda anlık olarak konumunuzu Instagram'ın yeni 'Dünya Haritası' özelliği üzerinden takipçilerinizin tamamına gösteriyor.

Instagram'ın konumunuzu afişe eden yeni özelliği ne?

Gizliliğin daima en önemli şey olmasını ister ve dileriz. Pek çok platform da bu doğrultuda adımlar atarken Instagram tam aksine bu yeni özellik ile herkesin konumunu herkese açık bir şekilde gösteriyor.

İşin daha da ilginç tarafı ise bu özellik tüm kullanıcılarda varsayılan olarak açık durumda. Yani telefonunuzun konum bilgisini açık tutuyorsanız, Instagram da doğrudan konum bilginizi bu yeni özellik üzerinden kullanıyor.

Instagram anlık konum gösterme özelliği nasıl kapatılır?

Adım #1 : Instagram profilinizin sağ üst kısmında yer alan üç çizgi işaretine dokunun.

: Instagram profilinizin sağ üst kısmında yer alan üç çizgi işaretine dokunun. Adım #2 : "Hikaye, canlı yayın ve konum" seçeneğine girin.

: "Hikaye, canlı yayın ve konum" seçeneğine girin. Adım #3 : "Konum paylaşımı" seçeneğine girin.

: "Konum paylaşımı" seçeneğine girin. Adım #4: Bu ekranda karşınıza çıkan seçenekler arasından "Hiç kimse" seçeneğini seçerek özelliği tamamen kapatabilirsiniz.

Nasıl kapatacağınızı belirttiğimiz ekranda bu özelliği dilerseniz "Takip ettiğin takipçilerin" veya "Yakın Arkadaşlar" seçeneği ile belirli bir gruba özel açık tutabilirsiniz. Açık tuttuğunuz takdirde, Instagram'ı her açtığınız anda konumunuz anlık olarak güncellenir. Uygulamayı 24 saat açmadığınız senaryoda ise kaybolur.

Daha şimdiden pek çok gizlilik endişelerine yol açan bu özellikle ilgili Instagram'ın geri adım atıp atmayacağı bilinmiyor fakat eğer özelliği açık tutmak istemiyorsanız üstteki adımları takip ederek kapatmanızı tavsiye ederiz.