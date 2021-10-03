Takipçiler, "haterlar", hatta bazı magazin sayfaları, ünlü yıldızlar hakkında bazen sınırlarını aşıp hadsiz yorumlarda bulunabiliyor. Bazı ünlüler bu söylemlere karşı sessiz kalmayı seçse de çoğu yıldız insanlara ağızlarının payını vermekten geri kalmıyor. Hadsiz yorumlara karşı ünlülerin verdiği kapat niteliğindeki cevapları sizler için derledik.

Filmlerden, dizilerden veya sosyal medyadan tanıdığımız ünlülerin Instagram’da gördüğümüz storylerden bambaşka bir hayatları oluyor. Tıpkı senin benim gibi bir insan olan bu ünlülerin hayatları hakkında en küçük detayı bile bilmeyen insanların yaptığı bilinçsiz eleştirilere karşı verdiği cevaplar, çoğu zaman bir soğuk su etkisi yaratıyor.

“İyi ki böyle demiş, içimiz soğudu valla” diyeceğimiz, ünlülerin sınırlarını bilmeyen takipçilerine karşı verdiği “muhteşem ayarları” sizler için derledik. Dilerseniz insanlara ağzının payını vermekten çekinmeyen ünlülerin yaptığı paylaşımlara daha yakından bakalım.

Organize İşler oyuncusu Belçim Bilgin’in filmin yönetmeni Yılmaz Erdoğan’a yapılan “eşini oynatma lütfen” yorumuna karşı verdiği cevap:

Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde rol alan Belçim Bilgin, filmin yönetmeni ve usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın aynı zamanda eski eşi. Erdoğan ile evlenmeden önce de son derece başarılı bir kariyere sahip olan Bilgin, filmi izledikten sonra Yılmaz Erdoğan’a söylenen “Eşini oynatma lütfen” lafına saygı çerçeveleri içerisinde son derece güzel bir cevap vermiş.

Bilgin’in bu yorumu yapan öğretmene karşı verdiği cevap şu şekilde; “Ne saygılı, ne tatlısın. Bir de çocuklarımızı teslim ediyoruz ellerine... Memleketin iyi kalpli, güzel niyetli öğretmenlere ihtiyacı var. Ne olur onlardan biri ol, bulanık sularda zaman kaybetme... Sevgiler.”

Manken ve oyuncu Didem Soydan’ın sırf Muharrem İnce’yi desteklediği için aldığı eleştiri, iğrenç olmakla birlikte son derece cinsiyetçiydi. Neyse ki Soydan’dan yanıt gecikmedi

Didem Soydan, 2018 yılında yapılan genel seçimlerde Muharrem İnce’nin kaybetmesinin ardından şu sözleri Twitter’dan paylaşmıştı; “Sizi seviyoruz ve bu elli gün içinde yeşerttiğiniz umutlar için teşekkür ederim. Ha bu arada sizi sevmeye ve destekleme devam edeceğiz.”

Didem Soydan’ın haddini bilmeyen takipçilerinden biri ise “Sende o g*t olduğu sürece İnce’nin en büyük moral kaynağı olacağın garanti.” Ünlü manken, bu tweetin atılmasının ardından lafını esirgemedi ve şu tweeti paylaştı;

Yeşilçam’ın ustalarından İlyas Salman’ın kendisine "mal" diyen takipçisine verdiği cevap

Bildiğiniz üzere İlyas Salman, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından biriydi. Fakiro, Banker Bilo gibi filmlerde oynadığı mazlum karakterlerle toplumun bir sesi haline gelen ünlü oyuncu, Twitter’da son derece kalitesiz bir yorum ile karşı karşıya kaldı.

Talip Oğuz adlı bir Twitter kullanıcısı, İlyas Salman’ın oynadığı filmden bir kareyle birlikte “Türk filmlerinde neden hep malsın?” ifadelerini içeren hadsiz bir tweet attı. İlyas Salman’ın bu adama verdiği cevap ise şahanenin de ötesiydi; "Saf ve namuslu insan olmayı mallık olarak gören, Yeşilçam filmlerini Banker Mahmut uyanıklığına imrenerek izleyen bir kitle hep oldu, farkındayız.”

Çağla Şikel’den kadınların sürekli bakımlı olmasını bekleyen takipçiye verdiği muhteşem ayar; “Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız”

Çoğu erkekte nedense kadınların hep bakımlı olması gerektiği gibi saçma bir algı bulunuyor. Ünlü manken Çağla Şikel, kadınlardan tek beklentisinin “güzel olmak” olduğu bir takipçisine tüm kadınların adına çok güzel bir cevap vermiş.

Söz konusu olay, Çağla Şikel Instagram’da bir selfie paylaşınca meydana geldi. Şikel’in fotoğrafına; “Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa o zaman biz de hatunlara boynuz takmayız” ifadelerini içeren bir yorum atmış. Çağla Şikel’in bu kişiye verdiği cevap ise gayet kısa ve öz; “Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız!”

Şikel durmuyor, benzer bir cevabı yine aynı türde bir takipçisine iletiyor

Yine kendince eşini yeterli görmeyen Çağla Şikel’in takipçilerinden biri, ünlü mankenin bir fotoğrafının altına şöyle bir yorum atmış; “Taş gibisin maşallah gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim.” Şikel’den yanıt gecikmemiş elbette; “Sizin gibi adamlardan uzak durarak ;)”

Giydiği kıyafetlerle sık sık gündeme gelen Gülşen, herkesin ağzını tek seferde kapatacak muhteşem bir açıklamada bulundu

Bildiğiniz üzere başarılı şarkıcı Gülşen, yaptığı şarkılardan, gösterdiği sahne performanslarından ziyade nedense herkesi rahatsız eden kıyafetleri yüzünden epey konuşuluyor. Kimisine göre fazla açık gelen bu kıyafetler yüzünden ünlü şarkıcı, Instagram’da yer alan fotoğraflarını eleştiri yağmuruna tutan takipçilerini tek seferde susturacak harika bir açıklamada bulunmuş.

Eleştiri alan kıyafetiyle birlikte bir fotoğraf daha paylaşan Gülşen’in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor; “Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu.

Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi.”

Hazal Kaya, kendisi gibi ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ü hedef alan magazin sayfasına ağzının payını veriyor: “Hayırdır?”

GazeteMAG isimli bir internet sitesi, Twitter hesabından paylaştığı bir haberde ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün için şöyle bir başlık attı; “Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?”

Oyunculuk yeteneğiyle bilinen ve birçok dizide başrolde gördüğümüz Büyüküstün hakkında yapılan bu habere destek, yine başka bir başarılı oyuncu olan Hazal Kaya’dan geldi.

Kaya, GazeteMAG’in tweetini alıntılayarak düşüncelerini sert bir dille paylaştı; "Bu ne terbiyesizlik ya? Ne münasebet böyle bir haber yapabiliyorsunuz? Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, görünen o ki doğru yatırımlar yapan genç bir kadın. Erkekler araba alınca yeni oyuncağı diye nitelendirirsiniz. Hayırdır? "