Sosyal medyadaki rol modellerinin gençler üzerindeki etkisini incelemek isteyen Selfie Harm projesinde, gençlerin kendi imajlarına bakışları ele alındı.

Sosyal medyanın etkileri çok uzun süredir tartışmalara konu oluyor. Özellikle gençler için sosyal medya oldukça önemli ve sanal dünyadaki imajlarını oldukça önemsiyorlar.

Selfie Harm projesi de gençlerin sosyal medyadaki davranışlarını incelemeyi amaçlıyordu. Kısaca Rankin olarak bilinen fotoğrafçı John Rankin Waddell, 13-19 yaş arasındaki gençlerin fotoğraflarını çekti. Daha sonra da gençlere fotoğraflarını düzenlemeleri için kısa bir zaman verdi. Rankin sonucu “İnsanlar idollerini taklit ediyor, gözlerini büyütüyor, burunlarını küçültüyor ve tenlerini parlaklaştırıyor, ve hepsi de sosyal medya beğenileri için.” diyor.

Proje, M&C Saatchi ve MTArt tarafından Visual Diet projesinin bir parçası olarak tasarlandı. Visual Diet, imajın akıl sağlığını nasıl etkilediğini araştıran bir çalışma. Her seri hem orijinal hem de düzenlenmiş olan fotoğrafı gösteriyor.

Bu fenomene genellikle Snapchat Dismorfiyası deniyor. Dismorfik kişiler, vücutlarındaki olmayan bir kusurla aşırı şekilde uğraşıp duruyorlar. Snapchat Dismorfiyası da Beden Dismorfik Bozukluğu (BDD) kapsamında ele alınıyor. (Araştırmanın doğru sonuç vermesi için Rankin, fotoğraf düzenleme uygulamalarını kullanmayı bilmeyen gençlere uygulamaları kullanmayı öğretti.)

Bu uygulamaların aslında oldukça eğlenceli olduklarını belirten fotoğrafçı, durumun sanal bir sahte kimlik yaratma aşamasına geldiğinde ise hastalık olarak tanımlandığını belirtiyor.

“En son serim, Selfie Harm için. Gençleri fotoğrafladım & görseli ‘sosyal medyaya hazır hale gelene kadar’ düzenlemeleri ve filtreler koymaları için onlara verdim. İnsanlar idollerini taklit ediyor, gözlerini büyütüyor, burunlarını küçültüyor ve tenlerini parlaklaştırıyor, ve hepsi de sosyal medya beğenileri için. Bu da neden FOMO (Bir şeyleri kaçırma korkusu), mutsuzluk, yüksek anksiyete ve Snapchat dismorfiyası dünyasında yaşadığımıza dair bir başka sebep. Sosyal medyanın insanların kişisel imajlarına verdiği hasarı kabul etmenin zamanı.

Teşekkürler: @Visual.Diet projesinde yer alan inanılmaz kişiler Jennifer, Felix, Alessandra, Maisie, Isaac, Seb, Beneditcte, Shereen, Mahalia, Eve, Siena, Tomas, Emma & Georgia. Ayrıca, @mcsaatchilondon dan @mimigray_ @marinetanguyart, @gemfletcher, @technicallyron & @justindall a bu projeyi hayata geçirdikleri için.

LÜTFEN NOT ALIN: Katılımcıların çoğunluğu orijinal görüntülerini seçti.”

Rankin bu konuda tek suçlunun sosyal medya olmadığını, hiper-idealleştirilmiş modeller sunan reklam endüstrisinin de suçlu olduğunu söylüyor. Fransa gibi ülkeler, üzerinde oynama yapılmış görsellerin belirtilmesini zorunlu kılan yasalar bile çıkarttı.

Visual Diet, sosyal medyadaki narsist imajların olumsuz sonuçlarına dikkat çekmenin yanında olumlu görsel içeriğin de pozitif etkisi olduğunu göstermeyi amaçlıyor. MTArt’tan Marine Tanguy, insanların anlamlı ve olumlu içeriklerle karşılaştıklarında daha iyi olduklarını söylüyor.

Tanguy, Kim Kardashian’ın Instagram’da Louvre müzesinden 50 kat fazla takipçisi olduğunu söylüyor. Normal gündelik görsellerin tüketilmesinden ziyade anlamlı içerik tüketilmesini tavsiye eden Tanguy, daha ilham verici içeriklerden oluşan bir görsel diyet tavsiye ediyor.