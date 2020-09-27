Günümüzde sosyal medya interneti ve pek çok sektörü şekillendiriyor. Sosyal medyayı şekillendiren ve hatta öncüsü olan site ise hakkı pek de teslim edilmeyen HOTorNOT’tan başkası değil.

Bundan 20 yıl önce internette yeni açılan bir site hem insanların eğlenmesini sağladı hem de çok büyük tepki çekti. Şaka olsun diye yapılmış komiklik amaçlı bir girişim, bir anda internetin önemli aktörlerinden biri oldu.

HOTorNOT adlı sitede temel olarak insanların fotoğraflarına bakıp, çekiciliklerine göre 1 ile 10 arasında değişen notlar veriyordunuz. Ayrıca başkalarının size verdiği notları da görmeniz mümkün oluyordu. Bugünkü gibi sosyal medya platformları, en iyi internetin 1024 MB olduğu o dönemde pek mümkün değildi.

Sosyal medyanın yüzüne bakmadığı atası

Web 2.0 üzerinde önemli etkiye sahip olan HOTorNOT, yaratıcılarına göre insanların verdikleri puanlar üzerinden etkileşime girmesini sağlayan, iki yönlü iletişim fikrini puanlar üzerinden gösteren bir internet sitesi idi. O günlerden bu günlere sitenin Web 2.0 üzerinde ciddi etkisi oldu.

Oyunlaştırılmış dijital iletişim daha sonra adeta hayatımızın bir parçası oldu. Ödüller, puanlar, özel çerçeveler, özel sosyal etkileşim seçenekleri derken günümüzde pek çok etkileşim rakamlara indirgendi.

Daha da önemlisi pek çok internet girişimi için, o dönemde ulaşması daha zor olan barındırma hizmetlerini de HOTorNOT sağlamıştı, hem de ücretsiz olarak. Bu girişimler arasında Twitter, daha sonra Google Maps’e dönüşen Zipdash ve Bittorrent gibi meşhur girişimler de yer alıyordu. YouTube da bir zamanlar sitenin videolu bir klonu idi.

Viral olma kavramını yaratan site

HOTorNOT aslında can sıkıntısından ve internetin özgürlüğünü tanıtma isteğinden ortaya çıkmış olan bir siteydi. Viral olmayı virüslerin dünyasından reklamcılığa taşıyan bu site, sahiplerine Silikon Vadisi dışında da ünlü olmayı sağlayan ilk sitelerden biriydi.

Siteyle ilgili ilginç bir başka nokta ise ilham aldığı noktalardı. İnternetin ilk “meme”lerinden biri olan ve bizim İnternet Mahir, dünyanın Turkish Stud olarak bildiği fenomen de sitenin en önemli ilham kaynaklarından biriydi. Günümüzün internetine baktığımızda İnternet Mahir ilk romantik profil idi.

Yıl 2020 ve HOTorNOT’tan yıllar sonra artık çok sayıda sosyal medya uygulamasını hayatımızın her noktasına entegre etmiş durumdayız. Günümüzde pek hatırlanmayan bu şakaya ise Web 2.0 çok şey borçlu.