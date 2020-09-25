Mozilla, geliştiricilerin katılımıyla bir anket düzenledi. Geliştiricilerin en çok sorun yaşadıkları internet tarayıcısının sorulduğu ankette, Internet Explorer'ın açık ara en sevilmeyen tarayıcı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Safari de geliştiriciler arasında mimlenmiş durumda.

İnternet tarayıcısı sektörünün önemli isimlerinden Mozilla, geliştiricilere yönelik bir anket yaptı. Yapılan ankette katılımcılara, "Genel olarak, tarayıcı uyumluluğuyla ilgili en büyük sıkıntı noktanız nedir?" şeklinde bir soru yöneltildi. Geliştiricilerden gelen yanıtlar, Microsoft'un Internet Explorer isimli internet tarayıcısının kullanıcılar tarafından sevilmediği kadar geliştiriciler tarafından da nefret edildiği sonucuna ulaştırdı.

Geliştiriciler tarafından yapılan oylamada, Internet Explorer'a duyulan nefret açıkça ortaya çıktı. Çünkü geliştiricilerin yüzde 21.8'lik bölümü, Internet Explorer'dan ciddi anlamda rahatsızdılar. Bu internet tarayıcısını ise yüzde 10.4 ile Safari takip etti. Ayrıca geliştiricilerin yüzde 14.1'i, Internet Explorer'ın genel düzen ve stil açısından tam bir baş belası olduğunu düşünüyor.

Bu arada yapılan araştırma, bazı geliştiricilerin Google Chrome, Mozilla Firefox ve Edge'den de şikayetçi olduklarını ortaya koydu. Ancak şikayetçilik oranı sırasıyla yüzde 6, yüzde 3 ve yüzde 3 olduğu için bunların Internet Explorer'a nazaran daha makul seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Geliştiricilerin bireysel yanıtlarına bakıldığında, Internet Explorer'ın en büyük problemlerinin yeni teknolojilere destek vermemesi, işleme sorunları ve genel hatalar olduğunu görülüyor. Ayrıca pek çok geliştirici, hala bazı kuruluşlarla varsayılan tarayıcı olarak Internet Explorer kullandığını ancak Microsoft geliştiricilerinin bunu bildikleri halde hiçbir adım atmadıklarını düşünüyor.

Geliştiricilerin yüzde 75'i, internet deneyiminden memnun ancak sadece yüzde 44'ü internet tarayıcılarını beğeniyor

Mozilla tarafından yapılan geliştiricilere yönelik anket, katılımcıların yüzde 75 kadarının genel olarak internet deneyimini seviyor. Ancak bu katılımcıların sadece yüzde 44'ü internet tarayıcılarından memnun. Yani bir tarayıcı üzerinde çalışmasını sürdüren bir geliştirici, mutlaka bir şekilde sorun yaşıyor.

Neyse ki Internet Explorer'ın fişi çekiliyor

Anlaşılan o ki ABD merkezli teknoloji devi Microsoft da sorunların farkında. Hatta şirket, Internet Explorer'ın fişinin çekileceğini de açıkladı. Şirket, Microsoft 365 uygulamalarının Internet Explorer 11 desteğinin 17 Ağustos 2021'de sona ereceğini, bundan sonra da Internet Explorer'ın kademeli olarak kaldırılacağını çoktan doğruladı. Yani kullanıcıların zaten sevmediği, geliştiricilerinse zorunluluktan kullandıkları Internet Explorer, önümüzdeki yıl itibarıyla hayatımızdan çıkmaya başlayacak. Internet Explorer'ın kullanım oranının yüzde 5.55 olduğunu düşünecek olursak, bu kararın herkesin hayrına olacağı sugötürmez bir gerçek.