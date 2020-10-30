Under the Weather isimli bir firma, sosyal mesafeyi en aza indirmek isteyenler için ShieldPod adı verilen bir tür kapsül tasarladı. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen koruma kapsülüne yoğun ilgi gelince firma, ürünün çocuklar için olanını da tasarlamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla birlikte dünyanın dört bir yanında maske gibi kişisel koruyucu ekipman kullanımları giderek yaygınlaştı. Basit maskelerin yetersiz olduğunu düşünen kişiler ise siperlik gibi ekipmanlarla ekstra önlemler alarak kendilerini korumaya alıyorlar. Ancak tüm bunların yetersiz olduğunu düşünüyorsanız oldukça ilginç görünen bir çözüm yolu daha bulunuyor.

Pandemi öncesi dönemde çocuklara yönelik ürettiği açılabilir WeatherPod'lar ile tanınan Under the Weather markası, şimdi de ShieldPod adı verilen koruma kapsüllerini piyasaya sürdü. Şirket, bu yılın başlarında sağlık çalışanlarının korunmasına yardımcı olmak için SafetyPods koleksiyonunu da piyasaya sürmüştü. Peki, bu garip görünümlü koruma balonları gerçekten işe yarıyor mu?

ShieldPod, gerçekten etkili bir koruma sunuyor mu?

LifeHacker, 79,99 dolarlık etiket fiyatına sahip olan, kargo ve vergiler sonrası yaklaşık 100 dolara denk gelen bu ürünün sadece basit bir maske takmakla aynı amaca hizmet ettiğini ancak tüm üst vücudunuzu kapladığını söylüyor. Ayrıca ön panelin fermuarla açılabilmesinin de kapsülün tüm amacını bozduğu belirtiliyor.

Ürünü sokakta da kullanan LifeHacker ekibi, kapsülün sosyal mesafe konusunda etkili olduğunu ve garip göründüğü için insanları sizden uzak tuttuğunu söylüyor. Sonuç olarak, maske takmakla aynı amaca hizmet eden bu kapsül için 100 dolar ödemek kulağa hiç de mantıklı gelmiyor.

Bu tür garip başlık ve kapsül tasarımları, aslında koronavirüs salgınıyla birlikte oldukça popülerleşmeye başladı. Daha önceleri de MicroClimate adlı bir firma, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen HEPA filtreli başlığı Air'i 199 dolarlık fiyatıyla satışa çıkarmıştı.

Benzer şekilde Toronto merkezli Vyzr Technologie de maske ve siperlik gibi ekipmanların yetersiz olduğunu düşünenler için vücudun göğüsten yukarısını tamamen kaplayan koruyucu bir başlık tasarlamıştı.