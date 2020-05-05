Kanada merkezli VYZR şirketi, havadaki patojenlere ve partiküllere karşı koruma sağlayacak bir koruyucu başlık geliştirdi. Vücudun göğüsten yukarısını tamamen kaplayan koruyucu başlık, fanları sayesinde havayı filtreleyebiliyor.

Koronavirüsten korunmak için birçok ülkede maske kullanımı toplu alanlarda zorunlu hale getirildi. Zorunlulukların dışında da insanlar, virüsten korunmak için evden çıktıkları andan itibaren maske kullanıyorlar.

Ancak maskelerin virüse karşı koruyucu etkisi koronavirüs salgınının ilk günlerinden beri tartışılmaya devam ediliyor. Maskeler hakkında devam eden bu tartışma, daha iyi bir koruma sağlayacağı iddia edilen BioBYZR isimli ürünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Kanada merkezli VYZR isimli bir şirket tarafından geliştirilen BioBYZR, vücudun üst kısmını tamamen kapatarak hava yoluyla virüs bulaşmasını engellemeyi hedefliyor. BioBYZR’nin resmi olarak Elektrikli Hava Temizleme Solunum Cihazı (PAPR) olarak bilinen pille çalışan motoru, solunan havayı filtrelemek için içeride bir basınç yaratıyor.

Koruyucu başlıktan içeri giren hava, başlığın N95 filtrelerinden geçirilerek havada bulunan partiküllerden temizleniyor. BioBYZR’nin geliştiricisi VYZR, BioBYZR’nin N95 filtrelerinin havadaki partikülleri yüzde 95 oranında filtrelediğini söylüyor.

BioBYZR ile korunan bir kişi dışarıdan böyle görünüyor

BioBYZR, koruyucu başlığın içerisindeki havayı dışarı gönderen PAPR motoru, tek bir şarjla 8 saat boyunca çalışabiliyor. Bu fan, 10 Dba’dan daha az ses çıkararak nispeten sessiz bir koruma sağlıyor.

BioBYZR, havadaki patojenleri, su damlacıklarını, polen, toz, kurum ve evcil hayvan tüylerini filtreleyebilecek şekilde geliştirildi. Başlığın sürekli olarak koruma sağlaması için havanın filtrelenmesini sağlayan filtrelerinin belli periyotlarla değiştirilmesi gerekiyor. BioBYZR’nin geliştiricisi VYZR, başlığın filtrelerinin kontaminasyona neden olmadan değiştirilebilmesi için başlıkla beraber bir de talimatlar listesini kullanıcılarına gönderiyor.

Havadaki partiküllerin aracılığıyla bulaşabilecek virüslere karşı koruma sağlayan BioBYZR, kolay bir şekilde kullanılabilmesinin yanında ön kısmında bulunan koruyucu kalkan sayesinde geniş bir görüş açısı da sunuyor. Başlığın ön kısmında kullanılan bu koruyucu kalkan, uzun süreli kullanımlarda dahi buğu yapmayacak şekilde geliştirildi.

VYZR, BioBYZR koruyucu başlık için şu anda Indiegogo’da bir kampanya yürütüyor. Kampanya kapsamında BioBYZR, uluslararası olarak 55 dolar fiyatla satışa sunuldu. Indiegogo’daki kampanyanın hedefine ulaşması durumunda BioBYZR koruyucu başlık 30 Mayıs'ta kullanıcılara gönderilmeye başlanacak.