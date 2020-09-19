Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Gibi Görünen Başlık: Air

MicroClimate, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen HEPA filtreli başlığı Air'i 199 dolarlık fiyatıyla satışa çıkardı. Fanların önünde ve arkasında bulunan HEPA filtreleri aracılığıyla hem giren hem de çıkan havayı filtreleyen başlık, 4 saatlik bir pil ömrü vadediyor.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte dünyanın dört bir yanında maske gibi kişisel koruyucu ekipman kullanımları giderek yaygınlaştı. Basit maskelerin yetersiz olduğunu düşünen kişiler ise siperlik gibi ekipmanlarla ekstra önlemler alarak kendilerini korumaya alıyorlar.

Bu kapsamda Toronto merkezli Vyzr Technologie, maske ve siperlik gibi ekipmanların yine de yetersiz olduğunu düşünenler için vücudun göğüsten yukarısını tamamen kaplayan koruyucu bir başlık tasarlamıştı. Şimdiyse MicroClimate, nispeten daha küçük ve konforlu görünen 'Air' adlı başlığı satışa sundu.

Air, hem giren havayı hem de çıkan havayı filtreliyor:

Fanların önünde ve arkasında bulunan HEPA filtreleri aracılığıyla hem giren hem de çıkan havayı filtreleyen Air'ın ön tarafında yüzün engelsiz bir şekilde görünmesini sağlamak için akrilik vizör yer alıyor. Havayı içerisinde bulunan bu fanlar ve HEPA filtreleri aracılığıyla filtreleyen başlığın dört saatlik pil ömrü bulunuyor. Şarj için başlığın yanında 2 metre uzunluğunda USB-C kablosu da gönderiliyor.

Air kafalığın Uber'den havayoluna tüm yolculuklarda rahatça kullanılabileceğini söyleyen MicroClimate, ürünün AirPod'larla da sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirtiyor. Bu noktada Forbes'a konuşan kurucu Micheal Hall, havayolu yolcularıyla şimdiye dek yapılan testlerin başarılı gittiğini söyledi.

BioVzyr'ın aksine daha minimal ve konforlu bir tasarıma sahip olan Air, kolay kullanımı ve gündelik işleri zorlaştırmamasıyla da dikkat çekiyor. Ürünü, BioVzyr'dan daha cazip kılan bir diğer noktaysa fiyatı. Bu noktada Air, BioVzyr'ın 498 dolarlık fiyatına kıyasla çok daha uygun sayılabilecek 199 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen Air, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Birçok kişi, başlığı Interstellar ve Prometheus gibi bilim kurgu filmleriyle karşılaştırdı. Peki, siz MicroClimate tarafından geliştirilen bu başlık hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce gerekli mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.