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228 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

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Steam'de bu hafta bir oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

228 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle bağımsız oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.

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Space Menace'i 23 Eylül tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Space Menace nasıl bir oyun?

Space Menace, gerçek zamanlı bir bilim kurgu uzay keşfi ve uzay savaş oyunudur. Uygun gördüğünüz şekilde servet ve şan arayan bir uzay kaptanı olarak oynuyorsunuz. Dünyaya bir iz bırakın ve kararlarınızla galaksinin kaderini belirleyin.

Crystal Crisis'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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