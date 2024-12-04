SpaceX'in yeni bir hisse satım programı için yatırımcılarla görüştüğü ortaya çıktı. Anlaşma sağlanırsa SpaceX, 350 milyar dolar değerlemeye ulaşacak. Bu da onu dünyanın en değerli girişim destekli özel şirketi yapacak.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönettiği havacılık ve uzay şirketi SpaceX, çok ciddi bir değerleme seviyesine ulaşacak gibi görünüyor. Konuya aşina kaynaklardan gelen bilgilere göre SpaceX, değerlemesini 350 milyar dolara çıkaracak bir hisse satım anlaşması üzerinde görüşmeler sürdürüyor.

SpaceX'in değerlemesi, Aralık 2023'te 175 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise 255 milyar dolar olarak açıklanan SpaceX değeri, yapılacak yeni anlaşma ile muazzam bir yükseliş yaşamış olacak.

Henüz kesinleşmiş bir şey yok

Konuya aşina kaynaklardan edinilen bilgilere göre SpaceX, henüz kesin bir anlaşma yapmadı. Yani nihai değerleme tutarı, şimdilik kesinleşmedi. Ancak tarafların anlaşmaya yakın oldukları, sürecin yakın zamanda tamamlanabileceği konuşuluyor.

Bu arada; SpaceX'in söz konusu anlaşmaları düzenli olarak yaptığını söyleyelim. Şirket, yılda 2 kez çalışanlar ile seçkin yatırımcı gruplarını bir araya getiriyor. Gerçekleştirilen toplantılarda çalışanların, ellerindeki hisseleri yatırımcı gruplarına satması sağlanıyor. Eğer bu haberde bahsettiğimiz iddialar doğru çıkarsa SpaceX, yapılacak anlaşma sonrası dünyanın en değerli girişim destekli özel şirketi olarak kayıtlara geçecek.